عربي-دولي

واشنطن قدّمت ضمانات سرية لحلفائها الأوروبيين بشأن ملف أوكرانيا.. تقرير يتحدث!

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:20
كشفت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مصادر رسمية، أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قدّم تطمينات غير معلنة للشركاء الأوروبيين بأن أي مفاوضات متعلقة بأوكرانيا لن تتم بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" استناداً إلى مصادرها أنّ"روبيو صرح بشكل خاص للأوروبيين أن القضايا التي تمس دول أوروبا مباشرة لن يتم تناولها بعد الآن في المناقشات الجارية".


وجاءت هذه التصريحات عقب المفاوضات المكثفة التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم الأوروبيين والأوكرانيين في سويسرا.


وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذا الاجتماع بالذات، أعلن روبيو رسميا عن تخصيص مسار منفصل في مناقشات التسوية الأوكرانية للقضايا المرتبطة مباشرة بأوروبا وحلف "الناتو"، في خطوة هدفت إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين. (روسيا اليوم) 
