واشنطن قدّمت ضمانات سرية لحلفائها الأوروبيين بشأن ملف أوكرانيا.. تقرير يتحدث!

Advertisement

وأفادت صحيفة " تايمز" استناداً إلى مصادرها أنّ"روبيو صرح بشكل خاص للأوروبيين أن التي تمس دول مباشرة لن يتم تناولها بعد الآن في المناقشات الجارية".وجاءت هذه التصريحات عقب المفاوضات المكثفة التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم الأوروبيين والأوكرانيين في سويسرا.وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذا الاجتماع بالذات، أعلن روبيو رسميا عن تخصيص مسار منفصل في مناقشات التسوية للقضايا المرتبطة مباشرة بأوروبا وحلف " "، في خطوة هدفت إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين. (روسيا اليوم)