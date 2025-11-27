لماذا استقبلت تركيا البابا على "سجادة زرقاء"؟ خلفيات القرار تعود إلى 2013

Advertisement

استقبل الرئيس اليوم البابا ليو الرابع عشر في الرئاسي بأنقرة، وسط مراسيم رسمية لافتة، رافقها تفصيل بروتوكولي أثار انتباه المتابعين، السجاد الأزرق الذي غطّى ساحة الاستقبال بدل الأحمر التقليدي.هذا الخيار ليس جديداً في البروتوكول التركي. فبموجب قرار صادر عن بتاريخ 19 تشرين الثاني 2013، تم اعتماد السجاد الأزرق في كل الاستقبالات الرسمية، وهو قرار نُفّذ منذ ذلك الحين بشكل ثابت.