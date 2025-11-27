Advertisement

عربي-دولي

لماذا استقبلت تركيا البابا على "سجادة زرقاء"؟ خلفيات القرار تعود إلى 2013

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:28
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم البابا ليو الرابع عشر في القصر الرئاسي بأنقرة، وسط مراسيم رسمية لافتة، رافقها تفصيل بروتوكولي أثار انتباه المتابعين، السجاد الأزرق الذي غطّى ساحة الاستقبال بدل الأحمر التقليدي.
هذا الخيار ليس جديداً في البروتوكول التركي. فبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 19 تشرين الثاني 2013، تم اعتماد السجاد الأزرق في كل الاستقبالات الرسمية، وهو قرار نُفّذ منذ ذلك الحين بشكل ثابت.
 
وتشير وسائل إعلام تركية إلى أنّ الأمر مرتبط بحساسية أردوغان يوم كان رئيساً للوزراء، إذ لم يكن مرتاحاً لفكرة استخدام سجاد بلون قريب من لون العلم التركي يُمشى عليه بالأقدام.
