3 عقد تؤجّل المرحلة الثانية في غزة… إسرائيل تضع شروطاً وحماس ترد

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، برزت ثلاث عقد مركزية:



1 ـ رفات المحتجزَين

تفيد الصحيفة بأنّ تدفع باتجاه تسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية، غير أنّ إسرائيل تربط أي خطوة بإعادة جثمانَي الرهينتين المتبقيتين.

وتؤكد حماس أنّها سلّمت كل المحتجزين الإسرائيليين الـ48، بينما تصرّ على أنّه ما زال لديها جثتان.

وتضيف الصحيفة أنّ إسرائيل تواصل الضغط على حماس للكشف عن مكان الرفات وإعادته، وأنها تمتنع عن إعادة فتح معبر رفح أو توسيع حجم المساعدات أو في الانسحابات قبل إنهاء هذا الملف.

ونقلت "يديعوت" عن مسؤولين إسرائيليين أنّ إعادة إعمار غزة لن تُبحث جدّياً قبل استرداد الجثتين.



2 ـ مقاتلو حماس في رفح

العائق الثاني، بحسب الصحيفة، يتعلق بمصير مقاتلي حماس المتحصنين في أنفاق رفح.

وتذكر أنّ إسرائيل أبدت استعداداً لمنحهم ممراً آمناً نحو دولة ثالثة، إلا أنّ أي بلد لم يُبدِ موافقة على استقبالهم حتى الآن.



3 ـ القوة الدولية

وحتى اللحظة، لم توافق سوى دول عربية وإسلامية محدودة على إرسال قوات. وتنقل الصحيفة أنّ أذربيجان، التي كانت قد أبدت استعداداً أولياً، تراجعت عن موقفها.



ونقلت عن مسؤول إسرائيلي مطّلع قوله إنه لا تقدم حقيقياً حتى الآن في تجميع القوة، مشيراً إلى أنّ الجنود يحتاجون إلى تجهيز وتدريب قبل نشرهم، وهو ما تعتبره تل أبيب القضية التي يتوجب على واشنطن إيجاد حل لها.



وفي سياق متصل، أشارت القناة 14 إلى أنّ حددت منتصف كانون الثاني المقبل موعداً أولياً لبدء انتشار قوة الاستقرار.

وكان قد صادق في 18 تشرين الثاني على مشروع قرار أميركي يتيح إنشاء قوة دولية مؤقتة تعمل في غزة حتى نهاية عام 2027.



وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ حرب غزة خلّفت أكثر من 69 ألف و170 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع قدّرت كلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

(يديعوت أحرونوت)