عربي-دولي

عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:43
كشف مصدر أمني رفيع أنّ الأجهزة الأمنية في اليمن أوقفت ثلاثة مهندسين أجانب دخلوا البلاد عبر مطار صنعاء، قبل أن يتم اعتقالهم في عملية نوعية أثناء محاولتهم المغادرة من مطار عدن الدولي.
وبحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" عن المصدر، فإن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط الموقوفين بشركة "فيغا سوفت" التي يديرها القيادي في جماعة الحوثي عادل مطهر المؤيد، وذلك ضمن تعاقدات مع جهات أجنبية لاستقدام معدات اتصالات ذات طابع عسكري متطور وحسّاس، تُستخدم في أنظمة الخرائط وتوجيه الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.


وأوضح المصدر، أن الخبراء الثلاثة شاركوا في تدريب عناصر أمنية واستخباراتية تابعة للجماعة على استخدام تلك التقنيات، في إطار ما وصفه بعمليات "تعزيز القدرات الميدانية للحوثيين بدعم من شبكات خارجية".


وأشار المصدر إلى المؤيد، بوصفه "مهندس الصفقات الخفية للجماعة" من خلال ارتباطه بعمليات تجارية وصفقات مشبوهة تخدم الأجنحة العسكرية والاستخباراتية للحوثيين، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة في صنعاء "توفر له الغطاء والحماية لتمرير مثل هذه الأنشطة".


وقال المصدر، إن العملية تعكس مستوى التقدم في الرصد والمتابعة الذي تحققه الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقوات مكافحة الإرهاب، في إطار جهودها لقطع قنوات دعم جماعة الحوثيين، وردع تهديداتهم للأمن والسلم الدوليين، حسب تعبيره. (الحدث) 
