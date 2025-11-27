21
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
Lebanon 24
27-11-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مصدر أمني رفيع أنّ
الأجهزة الأمنية
في اليمن أوقفت ثلاثة مهندسين أجانب دخلوا البلاد عبر
مطار صنعاء
، قبل أن يتم اعتقالهم في عملية نوعية أثناء محاولتهم المغادرة من
مطار عدن الدولي
.
Advertisement
وبحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" عن المصدر، فإن التحقيقات الأولية أظهرت ارتباط الموقوفين بشركة "
فيغا
سوفت" التي يديرها القيادي في جماعة
الحوثي
عادل مطهر المؤيد، وذلك ضمن تعاقدات مع جهات أجنبية لاستقدام معدات اتصالات ذات طابع عسكري متطور وحسّاس، تُستخدم في أنظمة الخرائط وتوجيه الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وأوضح المصدر، أن الخبراء الثلاثة شاركوا في تدريب عناصر أمنية واستخباراتية تابعة للجماعة على استخدام تلك التقنيات، في إطار ما وصفه بعمليات "تعزيز القدرات الميدانية للحوثيين بدعم من شبكات خارجية".
وأشار المصدر إلى المؤيد، بوصفه "مهندس الصفقات الخفية للجماعة" من خلال ارتباطه بعمليات تجارية وصفقات مشبوهة تخدم الأجنحة العسكرية والاستخباراتية للحوثيين، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة في
صنعاء
"توفر له الغطاء والحماية لتمرير مثل هذه الأنشطة".
وقال المصدر، إن العملية تعكس مستوى التقدم في الرصد والمتابعة الذي تحققه الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقوات
مكافحة الإرهاب
، في إطار جهودها لقطع قنوات دعم جماعة الحوثيين، وردع تهديداتهم للأمن والسلم الدوليين، حسب تعبيره. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
27/11/2025 21:28:20
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
27/11/2025 21:28:20
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
27/11/2025 21:28:20
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية في منطقة الحدت... توقيف مطلوب أطلق النار على دورية أمنية
Lebanon 24
عملية نوعية في منطقة الحدت... توقيف مطلوب أطلق النار على دورية أمنية
27/11/2025 21:28:20
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار عدن الدولي
الأجهزة الأمنية
مكافحة الإرهاب
مطار صنعاء
مطار عدن
الحوثي
صنعاء
باريت
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
Lebanon 24
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
13:59 | 2025-11-27
27/11/2025 01:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حوالي 700 ألف... بريطانيا تُسجّل أعلى رقم في النزوح الجماعيّ
Lebanon 24
حوالي 700 ألف... بريطانيا تُسجّل أعلى رقم في النزوح الجماعيّ
13:30 | 2025-11-27
27/11/2025 01:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: دعوات التقسيم جهل سياسي والجغرافيا السورية لا تتجزأ
Lebanon 24
الشرع: دعوات التقسيم جهل سياسي والجغرافيا السورية لا تتجزأ
13:29 | 2025-11-27
27/11/2025 01:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة
Lebanon 24
مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة
13:24 | 2025-11-27
27/11/2025 01:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
15:23 | 2025-11-26
26/11/2025 03:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
Lebanon 24
قصفٌ أمام أطفال لبنانيين.. لحظات مرعبة يسردها تقرير
16:17 | 2025-11-26
26/11/2025 04:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لحادثة محيط البيت الأبيض.. هذا ما حصل
16:30 | 2025-11-26
26/11/2025 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-11-27
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
13:59 | 2025-11-27
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
13:30 | 2025-11-27
حوالي 700 ألف... بريطانيا تُسجّل أعلى رقم في النزوح الجماعيّ
13:29 | 2025-11-27
الشرع: دعوات التقسيم جهل سياسي والجغرافيا السورية لا تتجزأ
13:24 | 2025-11-27
مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة
13:15 | 2025-11-27
بشأن سلاح "حزب الله"... صحيفة إسرائيليّة: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 21:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24