الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا

، إنّه "عرض عليه كثيرا انفصال إدلب عن لكنه كان يرفض دائماً".

Advertisement



وأكد خلال اتصال هاتفي مباشر أجراه مع محافظ ، "دعمه الكامل للجهود المبذولة في محافظة اللاذقية لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار المجتمعي".



