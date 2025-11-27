Advertisement

عربي-دولي

الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1447676-638998659893027881.jpg
Doc-P-1447676-638998659893027881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنّه "عرض عليه كثيرا انفصال إدلب عن سوريا لكنه كان يرفض العرض دائماً".
Advertisement

وأكد الشرع خلال اتصال هاتفي مباشر أجراه مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، "دعمه الكامل للجهود المبذولة في محافظة اللاذقية لتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار المجتمعي".

مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام سورية: دوي انفجار مجهول المصدر في ريف إدلب شمالي سوريا ويجري التحقق من طبيعته
lebanon 24
27/11/2025 21:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة كان يحاول وضعها قرب مدينة إدلب شمالي سوريا
lebanon 24
27/11/2025 21:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
من حرب العراق إلى إدلب فواشنطن.. كيف وصل الشرع إلى البيت الأبيض؟
lebanon 24
27/11/2025 21:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصال مفاجئ... نجم برشلونة ينفصل عن هذه المغنية!
lebanon 24
27/11/2025 21:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قال الرئيس السوري

أحمد الشرع

محمد عثمان

اللاذقية

محمد ع

سوريا

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-11-27
13:59 | 2025-11-27
13:30 | 2025-11-27
13:29 | 2025-11-27
13:24 | 2025-11-27
13:15 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24