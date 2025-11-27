Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا

Lebanon 24
27-11-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1447679-638998665511094784.jpg
Doc-P-1447679-638998665511094784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول، قادماً من أنقرة، ومُختتماً اليوم الأوّل من رحلته الرسولية إلى تركيا.
Advertisement
 
 
 
وكان البابا بدأ زيارته الرسمية إلى تركيا، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، وتوجه لاحقاً إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، حيث أجرى مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين تركيا والفاتيكان، إلى جانب قضايا دينية وإنسانية.
 
 
 

 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عاد الى بيروت مختتماً زيارته الى بلغاريا
lebanon 24
27/11/2025 21:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف عبّر البابا اليوم عن زيارته المُقبلة إلى لبنان؟
lebanon 24
27/11/2025 21:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يتوجه في هذه الأثناء من مطار أنقرة إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك كمحطته الأولى في زيارته إلى تركيا (الميادين)
lebanon 24
27/11/2025 21:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران ميشال عون: البابا اختار أن يكون البلد الأوّل في زياراته الخارجيّة هو لبنان ودعوتي لجميع اللبنانيين أنّ نستقبل البابا من خلال مشاركتنا الكثيفة في القداس الذي سيترأسه في بيروت
lebanon 24
27/11/2025 21:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

الجمهوري

التركية

أردوغان

اسطنبول

رجب طيب

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-11-27
13:59 | 2025-11-27
13:30 | 2025-11-27
13:29 | 2025-11-27
13:24 | 2025-11-27
13:15 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24