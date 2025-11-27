بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أتاتورك في مدينة ، قادماً من ، ومُختتماً اليوم الأوّل من رحلته الرسولية إلى .

وكان البابا بدأ زيارته الرسمية إلى تركيا، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، وتوجه لاحقاً إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركيّ ، حيث أجرى مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين تركيا والفاتيكان، إلى جانب قضايا دينية وإنسانية.



