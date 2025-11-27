21
عربي-دولي
بالفيديو... البابا في اسطنبول مُختتماً يومه الأوّل من زيارته إلى تركيا
Lebanon 24
27-11-2025
|
11:48
photos
0
وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أتاتورك في مدينة
اسطنبول
، قادماً من
أنقرة
، ومُختتماً اليوم الأوّل من رحلته الرسولية إلى
تركيا
.
وكان البابا بدأ زيارته الرسمية إلى تركيا، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية
التركية
مصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، وتوجه لاحقاً إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس التركيّ
رجب طيب أردوغان
، حيث أجرى مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين تركيا والفاتيكان، إلى جانب قضايا دينية وإنسانية.
