عربي-دولي

رئيس الموساد السابق يعترف… "نحن نعمل داخل إيران"

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:49
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تسجيلات صوتية تُسمع للمرة الأولى بصوت رئيس الموساد السابق يوسي كوهين وهو يكشف جانباً من عمل الجهاز داخل إيران، خلال مؤتمر مغلق عُقد حديثاً.
وبحسب التسجيلات، أكّد كوهين أنّ عمليات الموساد تجري داخل الأراضي الإيرانية مباشرة، قائلاً: "نحن موظفو الموساد والوحدات الخاصة نعمل داخل إيران نفسها… هذا ليس مكاناً نعمل فيه بالوكالة، بل نذهب لتجنيد عملاء وجمع معلومات استخباراتية".

وتُظهر التسجيلات أيضاً إشارة كوهين إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مع تلميح بأنّ المخزون الإيراني لم يُدمّر بالكامل. وأضاف: "قال الرئيس ترامب إنه تم تدمير مخزون اليورانيوم الإيراني بالكامل… وأقول: إن لم يكن تدميراً كاملاً، فعلى الأقل حدث توقّف كبير جداً لمسار المشروع النووي الإيراني".

وبحسب ما ورد في التسجيلات، شدّد كوهين على أنّ التهديد ما زال قائماً، وأنّ إيران "ربما تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصّب لا تعرف إسرائيل مكانه"، مؤكداً أنّ النظام الإيراني لم يتراجع عن طموحاته النووية.
 
(هآرتس)
