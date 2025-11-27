رئيس الموساد السابق يعترف… "نحن نعمل داخل إيران"

Advertisement

نشرت صحيفة "هآرتس" تسجيلات صوتية تُسمع للمرة الأولى بصوت السابق يوسي وهو يكشف جانباً من عمل الجهاز داخل ، خلال مؤتمر مغلق عُقد حديثاً.وبحسب التسجيلات، أكّد كوهين أنّ عمليات تجري داخل الأراضي مباشرة، قائلاً: "نحن موظفو الموساد والوحدات الخاصة نعمل داخل إيران نفسها… هذا ليس مكاناً نعمل فيه بالوكالة، بل نذهب لتجنيد عملاء وجمع معلومات استخباراتية".وتُظهر التسجيلات أيضاً إشارة كوهين إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مع تلميح بأنّ المخزون لم يُدمّر بالكامل. وأضاف: "قال إنه تم تدمير مخزون اليورانيوم الإيراني بالكامل… وأقول: إن لم يكن تدميراً كاملاً، فعلى الأقل حدث توقّف كبير جداً لمسار المشروع الإيراني".وبحسب ما ورد في التسجيلات، شدّد كوهين على أنّ التهديد ما زال قائماً، وأنّ إيران "ربما تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصّب لا تعرف مكانه"، مؤكداً أنّ النظام الإيراني لم يتراجع عن طموحاته النووية.