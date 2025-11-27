قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)

🚨 Terrible scenes coming out of West Sumatra in Indonesia today due to flooding 🙏🇮🇩
📍 Saniangbaka, Solok Regency pic.twitter.com/xG4ixcQTVc
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 27, 2025
🇮🇩 Significant flooding in Medan, North Sumatra in Indonesia this morning...🌊 pic.twitter.com/t6sHvb54tY
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 27, 2025
❗️#PrayForSumatera ❗️
Yuk ramaikan terus supaya kawan kita di Sumatera mulai dari Sibolga, Padang sampai Aceh supaya dapat bantuan dan perhatian serius dari pemerintah.
Kamu bisa bantu donasi melalui : https://t.co/raOLTVZIE3 pic.twitter.com/TmARW6bhgi
— Hijau Bersama Indonesia (@hijaubersamaid) November 27, 2025
