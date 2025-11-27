Advertisement

عربي-دولي

قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:41
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 69 قتيلاً و59 مفقوداً، وفق ما أعلنت اليوم الخميس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا.
وتأتي هذه الإحصائية الجديدة بينما يواصل فرق الإنقاذ البحث في الأنهار وتحت الأنقاض في القرى عن أي جثث أو ناجين محتملين.


وأدت الأمطار الموسمية التي هطلت خلال الأسبوع الماضي إلى فيضان الأنهار في إقليم سومطرة الشمالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.


وأوضحت الهيئة أن الفيضانات اجتاحت قرية جبلية وجرفت السكان، وغمرت أكثر من 2000 منزل ومبنى، فيما لجأ نحو 5000 شخص إلى ملاجئ أنشأتها الحكومة.
