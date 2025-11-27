21
توتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.. اتهامات علنية وتبادل بيانات
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:05
وجّه
وزير المالية
الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش انتقاداً حاداً لرئيس أركان الجيش إيال زامير، معتبراً أن الأخير تخطّى حدود موقعه حين تناول
وزير الدفاع
إسرائيل
كاتس بانتقاد علني. وتأتي هذه المواجهة الكلامية فيما تتصاعد التوترات بين زامير وكاتس على خلفية التحقيقات الجارية في إخفاقات هجوم 7 تشرين الأول 2023.
ووفق ما نقلته هيئة البث
الإسرائيلية
، شدّد سموتريتش على أن زامير تجاوز صلاحياته، قائلاً إن "الزي العسكري لا يجيز لصاحبه مهاجمة المستوى السياسي في العلن داخل دولة تفترض احترام قواعدها
الديمقراطية
".
وأضاف أن تصريحات زامير العلنية بحق وزير الدفاع تُعدّ "خطوة غير مقبولة"، وأن أي شعور بالظلم "يُفترض أن يُناقَش بعيداً من الإعلام".
ورأى سموتريتش أنّ الديمقراطية "ترسم حدوداً واضحة"، وأن ما يجوز للوزير لا يُسمح لرئيس الأركان، "لأن الأول يمثّل القيادة السياسية".
وفي السياق نفسه، كانت العلاقة بين كاتس وزامير قد ازداد توترها مطلع الأسبوع حين جمّد كاتس التعيينات العسكرية
العليا
بعد إقدام زامير على إقالة عدد من الضباط من دون التشاور معه.
واعتبر
رئيس الأركان
حينها أنّ خطوة التجميد "تُلحق ضرراً بالأمن"، في تصريح حمل نبرة تصعيد إضافية.
وتشير تقديرات داخل المؤسسة الأمنية إلى أن ما جرى في 7 تشرين الأول شكّل أكبر انهيار استخباراتي وعسكري لإسرائيل، وهو ما دفع إلى سلسلة خلافات بين زامير وكاتس منذ استلام الأول مهامه في آذار 2025، وخصوصاً خلال جولة التعيينات في آب الماضي التي نفّذها من دون تنسيق مسبق.
وامتد الاشتباك بين الطرفين إلى ملف التمثيل العسكري الخارجي، بعدما حاول كاتس في تشرين الأول الماضي تعيين سكرتيره العسكري غاي ماركيزنو ملحقاً عسكرياً في
واشنطن
، في خطوة اصطدمت باعتراض زامير، وفق تقارير محلية.
(وكالة الأناضول)
