عربي-دولي

الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:39
حكمت محكمة بيروفية على الرئيس السابق بيدرو كاستيلو بالسجن 11 عاما وخمسة أشهر و15 يوما بتهمة "التمرد" ضدّ الدولة، بسبب محاولته حلّ الكونغرس في كانون الاول 2022، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.
وبحسب قناة "آر بي بي"، قضت المحكمة بالحكم عينه على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتحصنة حاليا في السفارة المكسيكية في ليما. (روسيا اليوم)
