الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً

حكمت محكمة بيروفية على الرئيس السابق بالسجن 11 عاما وخمسة أشهر و15 يوما بتهمة "التمرد" ضدّ الدولة، بسبب محاولته حلّ في كانون الاول 2022، والتي اعتبرها غير دستورية.

وبحسب قناة "آر "، قضت المحكمة بالحكم عينه على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتحصنة حاليا في في ليما. (روسيا اليوم)