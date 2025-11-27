21
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحكم بسجن رئيس البيرو السابق بالسجن لأكثر من 11 عاماً
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكمت محكمة بيروفية على الرئيس السابق
بيدرو كاستيلو
بالسجن 11 عاما وخمسة أشهر و15 يوما بتهمة "التمرد" ضدّ الدولة، بسبب محاولته حلّ
الكونغرس
في كانون الاول 2022، والتي اعتبرها
القضاء
غير دستورية.
Advertisement
وبحسب قناة "آر
بي بي
"، قضت المحكمة بالحكم عينه على رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتحصنة حاليا في
السفارة المكسيكية
في ليما. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق لـ15 عاماً
Lebanon 24
الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق لـ15 عاماً
28/11/2025 01:24:47
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يستأنف حكماً بسجنه 27 عاماً
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يستأنف حكماً بسجنه 27 عاماً
28/11/2025 01:24:47
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": الحكم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما بعد استنفاد كل الطعون المتاحة له
Lebanon 24
"أ.ف.ب": الحكم على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما بعد استنفاد كل الطعون المتاحة له
28/11/2025 01:24:47
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
Lebanon 24
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
28/11/2025 01:24:47
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة المكسيكية
بيدرو كاستيلو
روسيا اليوم
الكونغرس
المكسيك
القضاء
روسيا
استيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاتس: الجيش الإسرائيليّ يُواجه تحديات جسيمة
Lebanon 24
كاتس: الجيش الإسرائيليّ يُواجه تحديات جسيمة
16:54 | 2025-11-27
27/11/2025 04:54:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل عمران خان داخل السجن؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل عمران خان داخل السجن؟
16:32 | 2025-11-27
27/11/2025 04:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
Lebanon 24
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
16:29 | 2025-11-27
27/11/2025 04:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
Lebanon 24
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
16:18 | 2025-11-27
27/11/2025 04:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
Lebanon 24
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
16:12 | 2025-11-27
27/11/2025 04:12:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2025-11-27
كاتس: الجيش الإسرائيليّ يُواجه تحديات جسيمة
16:32 | 2025-11-27
ما حقيقة مقتل عمران خان داخل السجن؟
16:29 | 2025-11-27
اجتماع "سري" في كييف… ومخاوف كبرى من تبدّل موازين الحرب
16:18 | 2025-11-27
هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟
16:12 | 2025-11-27
تحرّك دبلوماسي روسي-سعودي… تفاصيله قيد التفاوض
16:08 | 2025-11-27
رجل بائس وكوميدي.. هجوم لاذع من رئيس الموساد السابق على زيلينسكي
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
28/11/2025 01:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24