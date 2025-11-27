Advertisement

إسبانيا: الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان غير مقبولة

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:38
شدّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووضع شروط الأمن، "بدءًا بالأمن الغذائي".
وشدّد ألباريس في حديثه إلى قناة "الجزيرة"، على أهمية البدء بأسرع ما يمكن في إعادة الإعمار، على أن تكون هذه العملية تحت إدارة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في غزة.


وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة أو لبنان، وكذلك انتهاك السيادة، هي أمور غير مقبولة.
