إسبانيا: الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان غير مقبولة

Advertisement

ألباريس

وشدّدفي حديثه إلى قناة " "، على أهمية البدء بأسرع ما يمكن في ، على أن تكون هذه العملية تحت إدارة فلسطينية سواء في أو في غزة.وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة أو ، وكذلك انتهاك السيادة، هي أمور غير مقبولة.