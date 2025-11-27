Advertisement

عربي-دولي

طلب "مفاجئ" إلى كاتس... جولة في غزة تمهيداً لـ"رفع العلم"

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:47
وجّه نواب إسرائيليون من أحزاب اليمين المتطرف طلباً إلى وزير الدفاع إسرائيل كاتس للسماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، تمهيداً لطرح مشروع إعادة الاستيطان هناك، في خطوة تتعارض مباشرة مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.
وبحسب ما نقلته القناة 12 العبرية، جاء الطلب عبر رسالة رفعتها جماعة ضغط استيطانية تقودها النائبة ليمور سون هار-ميليخ (القوة اليهودية) والنائب تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، وهما جزء من المعسكر السياسي الذي يقوده بن غفير وسموتريتش.

الجماعة طلبت من كاتس الموافقة على جولة في المنطقة الحدودية الشمالية من غزة، معتبرة أنها خاضعة حالياً لـ"سيطرة كاملة" للجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي بدأ في 10 تشرين الأول، وأنها "منطقة خالية من السكان"، الأمر الذي يتيح، وفق ادعائها، إمكانية استئناف الاستيطان.

وكشفت الرسالة أن الهدف من الجولة هو التحضير لفعالية بعنوان "رفع العلم في غزة"، ويمهّد لمحاولة إعادة بناء مستوطنة نيسانيت التي أُنشئت عام 1984 على مساحة 1610 دونمات قبل تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.

وتعهّد القائمون على المبادرة بأن "رفع العلم سيكون إعلاناً عن رؤية الاستيطان اليهودي"، بحسب تعبيرهم.

لكن هذا الطرح يتعارض كلياً مع خطة ترامب التي تنصّ بوضوح على أنّ إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمّها، وأن الجيش الإسرائيلي سينسحب بعد انتشار قوة دولية مكلّفة بتحقيق الاستقرار.

وتذكّر الأمم المتحدة أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوّض أي فرصة لحل الدولتين، في وقت تستغل فيه إسرائيل الحرب على غزة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط حديث رسمي عن مخططات لفرض السيطرة بشكل أوسع.

(الأناضول)
