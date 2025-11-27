Advertisement

عربي-دولي

من "المسافة صفر".. الجيش الإسرائيليّ يعدم شابين فلسطينيين

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1447773-638998808965457835.jpg
Doc-P-1447773-638998808965457835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها، بمقتل شابين برصاص القوّات الإسرائيليّة في منطقة جبل أبو ظهير واحتجاز جثمانيهما".
Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، قيام القوات الإسرائيليّة بإطلاق الرصاص على الشابين من "مسافة الصفر"، عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
"وفا": القوات الاسرائيلية أعدمت شابَّيْن رميًا بالرصاص من مسافة قصيرة جدًّا في حي "جبل أبو ظهير" في مدينة جنين في الضفة الغربية
lebanon 24
28/11/2025 01:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست يُقرر مصير "قانون إعدام الأسرى" الفلسطينيين الاثنين
lebanon 24
28/11/2025 01:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على شابين فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية قرب مستوطنة كرمي تسور المتاخمة لبيت أمر شمال الخليل
lebanon 24
28/11/2025 01:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
lebanon 24
28/11/2025 01:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الصحة الفلسطينية

وسائل الإعلام

الهيئة العامة

وزارة الصحة

الفلسطينية

الإسرائيلي

الامارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-11-27
16:32 | 2025-11-27
16:29 | 2025-11-27
16:18 | 2025-11-27
16:12 | 2025-11-27
16:08 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24