عربي-دولي
من "المسافة صفر".. الجيش الإسرائيليّ يعدم شابين فلسطينيين
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وزارة الصحة الفلسطينية
أنّ
الهيئة العامة
للشؤون المدنية أبلغتها، بمقتل شابين برصاص القوّات الإسرائيليّة في منطقة جبل أبو ظهير واحتجاز جثمانيهما".
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها
مواقع التواصل الاجتماعي
ووسائل الإعلام، قيام القوات الإسرائيليّة بإطلاق الرصاص على الشابين من "مسافة الصفر"، عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية. (الامارات 24)
