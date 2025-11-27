من "المسافة صفر".. الجيش الإسرائيليّ يعدم شابين فلسطينيين

أفادت أنّ للشؤون المدنية أبلغتها، بمقتل شابين برصاص القوّات الإسرائيليّة في منطقة جبل أبو ظهير واحتجاز جثمانيهما".

Advertisement



وأظهرت مقاطع فيديو بثتها ووسائل الإعلام، قيام القوات الإسرائيليّة بإطلاق الرصاص على الشابين من "مسافة الصفر"، عقب تفتيشهما عند خروجهما من داخل أحد المخازن التجارية. (الامارات 24)