عربي-دولي

في ذكرى تحرير سوريا.. الشرع يدعو السوريين إلى إظهار اللحمة الوطنية

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:54
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أهمية ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، مشيرًا إلى أنها ساهمت في تحرير سوريا.
ودعا الشرع السوريين للنزول إلى الشوارع والمشاركة في الاحتفالات بهذه الذكرى الوطنية، احتفاءً بصمود الشعب وانتصارات الجيش السوري.
