Advertisement

عربي-دولي

هل ستعيد إسرائيل فتح معبر اللنبي ؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1447782-638998826509912457.jpg
Doc-P-1447782-638998826509912457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

صادق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعادة فتح معبر اللنبي واستئناف حركة دخول البضائع، بعد أن تم إغلاقه في ايلول الماضي على خلفية مقتل جنديين إسرائيليين على ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل سيتم فتح معبر رفح من جديد؟
lebanon 24
28/11/2025 01:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع
lebanon 24
28/11/2025 01:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: موعد فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق
lebanon 24
28/11/2025 01:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقرر تأجيل فتح معبر رفح لهذا السبب
lebanon 24
28/11/2025 01:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

إسرائيل

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-11-27
16:32 | 2025-11-27
16:29 | 2025-11-27
16:12 | 2025-11-27
16:08 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24