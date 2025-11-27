21
عربي-دولي
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أميركي هذا الأسبوع لبحث السلام والأمن
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:57
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أن الوفدين الأوكراني والأميركي سيلتقيان قريباً لمتابعة صياغة تمّ بحثها خلال محادثات
جنيف
، بهدف تحقيق السلام في
أوكرانيا
وتقديم ضمانات أمنية للعاصمة.
وأضاف في كلمته المسائية المصورة: "سيجتمع فريقنا مع ممثلين أميركيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب (المواقف بشأن) النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (المحادثات في) جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية".
تابع: "سيكون هناك اجتماع للوفدين. وسيكون الوفد الأوكراني مستعداً استعداداً جيداً وسيركز على العمل الهادف. نحن على تواصل حالياً مع الجانب الأميركي وأصدقائنا
الأوروبيين
".
وقال
زيلينسكي
إنه ستكون هناك محادثات أخرى الأسبوع المقبل يشارك فيها الوفدان وسيحضرها بنفسه، دون أن يقدم أي تفاصيل.
وأضاف: "ستُعقد الأسبوع المقبل محادثات مهمة، ليس مع وفدنا فحسب، بل معي أيضاً.. نُهيئ أرضية صلبة لمثل هذه المحادثات. ستقف أوكرانيا بثبات على قدميها. ستظل صامدة دائماً".
