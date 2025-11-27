زيلينسكي: اجتماع أوكراني أميركي هذا الأسبوع لبحث السلام والأمن

Advertisement

وأضاف في كلمته المسائية المصورة: "سيجتمع فريقنا مع ممثلين أميركيين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة تقريب (المواقف بشأن) النقاط التي توصلنا إليها نتيجة (المحادثات في) جنيف في شكل يقودنا على طريق السلام والضمانات الأمنية".تابع: "سيكون هناك اجتماع للوفدين. وسيكون الوفد الأوكراني مستعداً استعداداً جيداً وسيركز على العمل الهادف. نحن على تواصل حالياً مع الجانب الأميركي وأصدقائنا ".وقال إنه ستكون هناك محادثات أخرى الأسبوع المقبل يشارك فيها الوفدان وسيحضرها بنفسه، دون أن يقدم أي تفاصيل.وأضاف: "ستُعقد الأسبوع المقبل محادثات مهمة، ليس مع وفدنا فحسب، بل معي أيضاً.. نُهيئ أرضية صلبة لمثل هذه المحادثات. ستقف أوكرانيا بثبات على قدميها. ستظل صامدة دائماً".