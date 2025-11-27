Advertisement

عربي-دولي

اجتماع سري بين أربيل وبغداد… والملف الأمني يدخل مرحلة حسّاسة

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1447790-638998842740621612.jpg
Doc-P-1447790-638998842740621612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طلبت وزارة داخلية إقليم كردستان من الحكومة الاتحادية في بغداد التحرك فوراً ضد الجهات التي نفذت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة في الإقليم، مؤكدة أنّ تقريراً تحقيقياً رسمياً مشتركاً كشف هوية المنفذين ومواقع انطلاق الهجمات.
Advertisement

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أنّ التقرير النهائي رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي قبل أكثر من شهرين، وهو "يُسمّي الجهة التي نفذت هذه العملية الإرهابية"، لكن بغداد لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق المتورطين.

وبيّنت الوزارة أنّ لجنة التحقيق المشتركة – برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي وعضوية أجهزة اتحادية وإقليمية – باشرت عملها عقب هجمات استهدفت حقولاً ومنشآت نفطية بين 15 حزيران و25 تموز 2025، وأن فحص حطام المسيّرات أثبت أن مسارات انطلاقها جاءت من مناطق تقع تحت سيطرة القوات الاتحادية قرب خطوط التماس.

وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم عقد اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني رغم توصية التقرير بذلك، محذّرة من أن "استمرار التقاعس يشجّع الجهات المنفذة على تكرار الهجمات"، معتبرة أن الهجوم الجديد على حقل كورمور الغازي نتيجة طبيعية لغياب الردع.

وأكدت داخلية الإقليم أنّ كردستان يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنه ومصالحه وفق الدستور والقانون.

في المقابل، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد شكّل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزير الداخلية، بينما وصف المتحدث باسمه الهجمات بأنها "محاولة لضرب استقرار البلاد"، مؤكداً العمل على كشف المتورطين ومحاسبتهم.

الهجوم على حقل كورمور، الذي وقع ليل الأربعاء، تسبب بحريق في أحد خزانات الغازات السائلة من دون إصابات، وفق شركة "دانة غاز". كما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في إقليم كردستان وقلّص تجهيز محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى.

مواضيع ذات صلة
علاقات جديدة بين بيروت ودمشق ولقاءات متري مع الشرع تناولت ملفات حساسة
lebanon 24
28/11/2025 07:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ملفات حساسة سأبحثها مع ترامب
lebanon 24
28/11/2025 07:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري: ترامب أثنى على قيادة الشرع لسوريا في مرحلة حساسة والعلاقة مع أميركا طيبة وإيجابية بعد عقود من التنافر
lebanon 24
28/11/2025 07:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية الخميس للبحث في ملفي غزة ولبنان (الحدث)
lebanon 24
28/11/2025 07:33:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشار الأمن القومي

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

لجنة التحقيق

الأمن القومي

السودان

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:28 | 2025-11-28
00:18 | 2025-11-28
00:08 | 2025-11-28
00:04 | 2025-11-28
23:58 | 2025-11-27
23:55 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24