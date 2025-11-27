Advertisement

عربي-دولي

بيونغ يانغ تصعّد لهجتها: المناورات الأميركية تهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:02
A-
A+
Doc-P-1447836-638999068041094285.png
Doc-P-1447836-638999068041094285.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت وكالة الأنباء الكورية المركزية من أن الإجراءات والتحركات العسكرية الأميركية منذ مطلع العام تشكّل "تهديداً خطيراً" للاستقرار الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة، ووصفتها بـ"فوضى عسكرية" تكشف من هو "مصدر عدم الاستقرار".
Advertisement

واختتمت الوكالة بتحذير صريح قائلة إن كوريا الشمالية ستستخدم "حقوقها الضرورية بشكل أكثر فعالية" لحماية سيادتها ومصالحها وضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ما دامت واشنطن مستمرة في استعراض قوتها العسكرية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
المخابرات الكورية: بيونغ يانغ تطلق أقمارا اصطناعية للتجسس بدعم من روسيا
lebanon 24
28/11/2025 09:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية عن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية:"أحلام لن تتحقق أبداً"
lebanon 24
28/11/2025 09:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: السلام في شبه الجزيرة الكورية مهم للعالم أجمع
lebanon 24
28/11/2025 09:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أضغاث أحلام
lebanon 24
28/11/2025 09:57:21 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

شبه الجزيرة

روسيا اليوم

بيونغ يانغ

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24