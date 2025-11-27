بيونغ يانغ تصعّد لهجتها: المناورات الأميركية تهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية

Advertisement

حذّرت المركزية من أن الإجراءات والتحركات العسكرية الأميركية منذ مطلع العام تشكّل "تهديداً خطيراً" للاستقرار الاستراتيجي في الكورية والمنطقة المحيطة، ووصفتها بـ"فوضى عسكرية" تكشف من هو "مصدر عدم الاستقرار".واختتمت الوكالة بتحذير صريح قائلة إن ستستخدم "حقوقها الضرورية بشكل أكثر فعالية" لحماية سيادتها ومصالحها وضمان السلام والاستقرار في المنطقة، ما دامت مستمرة في استعراض قوتها العسكرية. (روسيا اليوم)