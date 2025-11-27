24
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
الرئيس الروسي: سنجبر القوات الأوكرانية على الانسحاب بالقوة إذا لم تغادر طوعاً
Lebanon 24
27-11-2025
|
23:12
أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، الخميس، أن
موسكو
ستوقف العمليات العسكرية في
أوكرانيا
إذا وافقت كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها
روسيا
.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات
الأوكرانية
الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. وإذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".
ولم يحدد بوتين ما إن كان يشير فقط إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا اللتين تعتبران أولوية للكرملين، أو أيضا إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.
وكرر بوتين الخميس، أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل "أساسا لاتفاقات مستقبلية" بين موسكو وكييف.
وأوضح أن إحدى "النقاط الرئيسية" في المفاوضات مع
واشنطن
ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه
جزيرة
القرم.
وفي السياق، أكد
الرئيس الروسي
الخميس، أيضا أن لا نية لبلاده لمهاجمة
الاتحاد الأوروبي
، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل. (سكاي نيوز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الاتحاد الأوروبي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الأوكرانية
سكاي نيوز
أوكرانيا
الأوروبي
