الرئيس الروسي: سنجبر القوات الأوكرانية على الانسحاب بالقوة إذا لم تغادر طوعاً

Advertisement

أعلن ، الخميس، أن ستوقف العمليات العسكرية في إذا وافقت كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها .وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. وإذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".ولم يحدد بوتين ما إن كان يشير فقط إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا اللتين تعتبران أولوية للكرملين، أو أيضا إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.وكرر بوتين الخميس، أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل "أساسا لاتفاقات مستقبلية" بين موسكو وكييف.وأوضح أن إحدى "النقاط الرئيسية" في المفاوضات مع ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه القرم.وفي السياق، أكد الخميس، أيضا أن لا نية لبلاده لمهاجمة ، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل. (سكاي نيوز)