Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الروسي: سنجبر القوات الأوكرانية على الانسحاب بالقوة إذا لم تغادر طوعاً

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:12
A-
A+

Doc-P-1447843-638999070177504650.jpg
Doc-P-1447843-638999070177504650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا.
Advertisement

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. وإذا لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".

ولم يحدد بوتين ما إن كان يشير فقط إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا اللتين تعتبران أولوية للكرملين، أو أيضا إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وكرر بوتين الخميس، أن الخطة الأميركية يمكن أن تشكل "أساسا لاتفاقات مستقبلية" بين موسكو وكييف.

وأوضح أن إحدى "النقاط الرئيسية" في المفاوضات مع واشنطن ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.

وفي السياق، أكد الرئيس الروسي الخميس، أيضا أن لا نية لبلاده لمهاجمة الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تستهدف منشآت النقل والوقود والبنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية
lebanon 24
28/11/2025 09:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك
lebanon 24
28/11/2025 09:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: القوات الروسية دمرت 8 مراكز تحكم بالمسيّرات و3 مركبات للقوات الأوكرانية في دونيتسك
lebanon 24
28/11/2025 09:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: قواتنا عززت تطويق القوات الأوكرانية في منطقة كوبيانسك
lebanon 24
28/11/2025 09:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الأوكرانية

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24