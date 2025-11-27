Advertisement

عربي-دولي

عمليات برّية وشيكة.. ترامب يتوعّد شبكات المخدرات في فنزويلا

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1447845-638999072061884091.png
Doc-P-1447845-638999072061884091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيراً إلى أن عمليات برّية ستبدأ "قريباً جداً".
Advertisement

وفي اتصال هاتفي مع عسكريين أميركيين بمناسبة عيد الشكر، أوضح ترامب أن القوات الأميركية عملت في الأسابيع الأخيرة على ردع تجار المخدرات الفنزويليين بحراً، مضيفاً: "لم يعد كثيرون يأتون عن طريق البحر… وسنبدأ في إيقافهم برّاً أيضاً، لقد حذرناهم: توقفوا عن إرسال السم إلى بلادنا".

ونقلت شبكة "سي أن أن" أن هذه التصريحات تعكس حسم ترامب موقفه تجاه فنزويلا بعد إحاطات استخباراتية واستعراض للقوات الأميركية في المنطقة.

ترامب لم يستبعد خيار التواصل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلاً في وقت سابق: "قد أتحدث معه، إذا استطعنا القيام بالأمور بالطريقة السهلة فلا بأس، وإذا اضطررنا للطريقة الصعبة فلا بأس أيضاً"، وسط تقارير عن التحضير لاتصال مباشر بينهما. (روسيا اليوم)

 
مواضيع ذات صلة
فنزويلا تشتعل سياسيًا.. نهاية وشيكة أم حوار محتمل؟
lebanon 24
28/11/2025 09:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
lebanon 24
28/11/2025 09:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية جوية وبرية في جنين.. وكاتس يتوعد برد قاس
lebanon 24
28/11/2025 09:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن تدمير قارب "مخدرات" قرب فنزويلا
lebanon 24
28/11/2025 09:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الفنزويلي

سي أن أن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24