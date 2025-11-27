عمليات برّية وشيكة.. ترامب يتوعّد شبكات المخدرات في فنزويلا

Advertisement

وفي اتصال هاتفي مع عسكريين أميركيين بمناسبة عيد الشكر، أوضح أن القوات الأميركية عملت في الأسابيع الأخيرة على ردع تجار المخدرات الفنزويليين بحراً، مضيفاً: "لم يعد كثيرون يأتون عن طريق البحر… وسنبدأ في إيقافهم برّاً أيضاً، لقد حذرناهم: توقفوا عن إرسال السم إلى بلادنا".ونقلت شبكة " " أن هذه التصريحات تعكس حسم ترامب موقفه تجاه فنزويلا بعد إحاطات استخباراتية واستعراض للقوات الأميركية في المنطقة.ترامب لم يستبعد خيار التواصل مع ، قائلاً في وقت سابق: "قد أتحدث معه، إذا استطعنا القيام بالأمور بالطريقة السهلة فلا بأس، وإذا اضطررنا للطريقة الصعبة فلا بأس أيضاً"، وسط تقارير عن التحضير لاتصال مباشر بينهما. (روسيا اليوم)