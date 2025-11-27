Advertisement

حريق هونغ كونغ لا يزال مستعرًا.. وعدّاد القتلى يقترب من 100

27-11-2025 | 23:13
يواصل رجال الإطفاء في هونغ كونغ، لليوم الثاني، مكافحة حريق ضخم اندلع في مجمع سكني شاهق يُدعى "وانغ فوك كورت" في منطقة تاي بو الشمالية، ما أسفر حتى الآن عن 94 قتيلًا وأكثر من 70 مصابًا بينهم 11 رجل إطفاء، في واحد من أسوأ الحرائق في تاريخ المدينة الحديث.
وتتنقّل فرق الإنقاذ من شقة إلى أخرى في الأبراج السبعة المتضررة مستخدمة المصابيح اليدوية وسط دخان كثيف للتأكد من عدم وجود مزيد من الضحايا، في حين لا يزال الاتصال مقطوعًا مع 279 شخصًا وفق ما أعلن زعيم هونغ كونغ جون لي.
وقد جرى إجلاء نحو 900 شخص إلى ملاجئ مؤقتة خلال الليل، فيما لم تُحسم بعد حصيلة المفقودين داخل المباني المحترقة. (روسيا اليوم)
