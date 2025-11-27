Advertisement

مسؤول نرويجي سابق: الناتو لن ينجو من هزيمة استراتيجية في أفغانستان

27-11-2025 | 23:23
أكد دان فيجو بيرتغون، أحد المحاربين القدامى في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في النرويج، أن حلف "الناتو" قد لا "يضعف فحسب، بل قد يتوقف عن الوجود" في المستقبل القريب.
وقال بيرتغون في مقال نشره موقع "ستيجان": "السؤال ليس ما إذا كان حلف "الناتو" سيصمد في هذا القرن، بل ما إذا كان سيصمد على الأقل في العقد المقبل".

وأشار إلى أن حلف "الناتو" قد "ينهار" ليس نتيجة أزمة واحدة، بل نتيجة عملية "تدهور" مطولة بدأت قبل وقت طويل من النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن "ملامح تراجع التحالف" باتت واضحة اليوم، وهو لم يعد قادرا على تحقيق المهام التي أنشئ من أجلها.

وفي مقاله، ركز برتغون على العملية في أفغانستان، معتبرا إياها هزيمة عسكرية وسياسية لحلف "الناتو".

وشدد على أنه قبل أكثر من عشرين عاما، وخلال اجتماع في مقر "الناتو" ببروكسل مع السفير النرويجي لدى الحلف آنذاك كاي إيدي، صرح إيدي بأن "حلف الناتو لا يستطيع النجاة من هزيمة استراتيجية في أفغانستان. وهذا من شأنه أن يقوض مصداقية التحالف".

وتابع: "الآن، عندما ننظر إلى الوراء، نفهم مدى صحة هذه الكلمات". (روسيا اليوم)
