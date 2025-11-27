عملية إسرائيلية داخل سوريا.. سقوط قتلى واعتقالات

Advertisement

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال العملية، قبل أن ينسحب إلى أطراف البلدة بعد نحو ساعتين، مشيرة إلى أن القوات اعتقلت 3 من سكان بيت جن قبل انسحابها.في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين استهدف دورية عسكرية إسرائيلية في بيت جن، أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود، فيما نقل موقع "واللا" أن منفذي إطلاق النار ما زالوا مجهولين، مع تسجيل انتقادات حادة لأداء الجيش في العملية.المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت مطلوبين من تنظيم " " في بيت جن جنوب ، اتُّهموا بدفع "مخططات إرهابية" ضد إسرائيليين.وبحسب بيانه، تعرضت القوات لإطلاق نار خلال العملية، فردّت بإسناد جوي، ما أدى إلى إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة وإصابة مقاتل احتياط بجروح متوسطة وإصابة ضابط ومقاتل احتياط آخر بجروح طفيفة.وأكد أدرعي أن العملية "أُنجزت بالكامل"، مع اعتقال جميع المطلوبين و" على عدد من الإرهابيين"، حسب تعبيره، مضيفًا أن قوات الجيش منتشرة في المنطقة وستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف ومواطنيها.