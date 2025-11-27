24
عربي-دولي
عملية إسرائيلية داخل سوريا.. سقوط قتلى واعتقالات
Lebanon 24
27-11-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر
سورية
باندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة بيت جن
بريف
دمشق
، بعد توغّل قوات إسرائيلية داخل البلدة لساعات، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي وجوي إسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش
الإسرائيلي
استخدم المدفعية والطائرات المسيّرة خلال العملية، قبل أن ينسحب إلى أطراف البلدة بعد نحو ساعتين، مشيرة إلى أن القوات
الإسرائيلية
اعتقلت 3 من سكان بيت جن قبل انسحابها.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين استهدف دورية عسكرية إسرائيلية في بيت جن، أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود، فيما نقل موقع "واللا" أن منفذي إطلاق النار ما زالوا مجهولين، مع تسجيل انتقادات حادة لأداء الجيش في العملية.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية، استهدفت مطلوبين من تنظيم "
الجماعة الإسلامية
" في بيت جن جنوب
سوريا
، اتُّهموا بدفع "مخططات إرهابية" ضد إسرائيليين.
وبحسب بيانه، تعرضت القوات لإطلاق نار خلال العملية، فردّت بإسناد جوي، ما أدى إلى إصابة ضابطين ومقاتل احتياط بجروح خطيرة وإصابة مقاتل احتياط بجروح متوسطة وإصابة ضابط ومقاتل احتياط آخر بجروح طفيفة.
وأكد أدرعي أن العملية "أُنجزت بالكامل"، مع اعتقال جميع المطلوبين و"
القضاء
على عدد من الإرهابيين"، حسب تعبيره، مضيفًا أن قوات الجيش منتشرة في المنطقة وستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف
إسرائيل
ومواطنيها.
