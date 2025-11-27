Advertisement

عربي-دولي

فيضانات كارثية في تايلاند.. عدد كبير من القتلى ومليون منزل متضرر

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:30
قال مسؤولون تايلانديون إن حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب البلاد ارتفعت إلى أكثر من 80 قتيلاً، فيما تضرر نحو مليون منزل وأكثر من 3 ملايين شخص في 12 مقاطعة، جراء أمطار غزيرة أغرقت مساحات واسعة منذ عطلة نهاية الأسبوع.
ومع بدء انحسار المياه في عدد من المناطق، بقيت مستوياتها مرتفعة في مقاطعتي باتاني وناخون سي ثامارات. وارتفعت الوفيات المرتبطة بالفيضانات في إقليم سونجكلا وحده من 6 إلى 55 حالة، بينما توقعت السلطات تراجع منسوب الأنهار إلى ما دون الضفاف بحلول المساء.

الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في سونجكلا، التي تضم مدينة هات ياي الكبرى، حيث أظهرت المشاهد أضراراً واسعة، وانقطاعاً في الكهرباء والمياه والاتصالات، فيما أنشأت وزارة الصحة 8 مستشفيات ميدانية لدعم مستشفى هات ياي، ونقلت جواً 20 مريضاً في حالة حرجة مع إرسال إمدادات غذائية إضافية للطاقم الطبي والمرضى. (سكاي نيوز)
وزارة الصحة

سكاي نيوز

سكاي نيو

ايلان

فيات

غزير

ايلا

