فيضانات كارثية في تايلاند.. عدد كبير من القتلى ومليون منزل متضرر

ومع بدء انحسار المياه في عدد من المناطق، بقيت مستوياتها مرتفعة في مقاطعتي باتاني وناخون سي ثامارات. وارتفعت الوفيات المرتبطة بالفيضانات في إقليم سونجكلا وحده من 6 إلى 55 حالة، بينما توقعت السلطات تراجع منسوب الأنهار إلى ما دون الضفاف بحلول المساء.الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في سونجكلا، التي تضم مدينة هات ياي الكبرى، حيث أظهرت المشاهد أضراراً واسعة، وانقطاعاً في الكهرباء والمياه والاتصالات، فيما أنشأت 8 مستشفيات ميدانية لدعم مستشفى هات ياي، ونقلت جواً 20 مريضاً في حالة حرجة مع إرسال إمدادات غذائية إضافية للطاقم الطبي والمرضى. (سكاي نيوز)