Advertisement

رجحت التحقيقات الجارية في حادثة إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في ، نظرية واحدة حتى الآن تتعلق بدوافع مطلق النار وأهدافه.وبحسب قناة "سي بي أس" ، فإن النظرية السائدة لدى المحققين تشير إلى إن المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني عانى من الجنون وتحديات أخرى تتعلق بالصحة العقلية، حيث كان يعتقد بأن السلطات سعت إلى ترحيله من ، حسبما ذكرت مصادر متعددة في أجهزة إنفاذ القانون.لكن الرئيس الأمريكي ، قال إنه حتى الآن لم تحدد دوافع المهاجم، مشيرا إلى أن العديد من الأفغان دخلوا الولايات المتحدة دون تدقيق أمني متوعدا بطرد كل من دخل الولايات المتحدة طالبا للجوء.وفي هذا السياق، أفادت مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون لشبكة سي بي إس نيوز بأن المحققين استجوبوا عددا من أفراد عائلة المشتبه به في ولاية واشنطن بعد تفتيش منزله في بيلينجهام.وأضافت المصادر أن جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تدقق وتحلل البصمة الرقمية للمشتبه به. ولم يتم تحديد أي مشتبه بهم آخرين على صلة بإطلاق النار.وأصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بالرصاص في هجوم على غرار كمين في واشنطن العاصمة بعد ظهر الأربعاء.وأعلن الرئيس مساء الخميس أن إحدى الضحايا، سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عاما، من الحرس الوطني، قد توفيت. بيكستروم، التي تُذكر بـ"البطلة"، تطوعت للخدمة في الحرس الوطني بواشنطن العاصمة.أما الضحية الثانية، الرقيب أندرو وولف، البالغ من العمر 24 عاما، من ، فقد كان في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية، وفقا لما ذكرته المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو يوم الخميس.وقال ترامب إن وولف "يصارع الموت". تم التعرف على المشتبه به، الذي يعتقد أنه تصرف بمفرده، من قبل إدارة ترامب على أنه رحمان الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة في عام 2021. وقالت وكالة المخابرات المركزية إن لاكانوال عمل سابقا مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، كعضو في قوة شريكة في قندهار انتهت في عام 2021 بعد الانسحاب من . (روسيا اليوم)