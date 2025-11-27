Advertisement

عربي-دولي

تحقيقات هجوم واشنطن ترجّح دوافع مرتبطة باضطرابات عقلية لدى المشتبه به

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:43
A-
A+



Doc-P-1447856-638999086689736987.jpg
Doc-P-1447856-638999086689736987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رجحت التحقيقات الجارية في حادثة إطلاق النار على عناصر من الحرس الوطني في واشنطن، نظرية واحدة حتى الآن تتعلق بدوافع مطلق النار وأهدافه.
Advertisement

وبحسب قناة "سي بي أس" الأمريكية، فإن النظرية السائدة لدى المحققين تشير إلى إن المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني عانى من الجنون وتحديات أخرى تتعلق بالصحة العقلية، حيث كان يعتقد بأن السلطات سعت إلى ترحيله من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مصادر متعددة في أجهزة إنفاذ القانون.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه حتى الآن لم تحدد دوافع المهاجم، مشيرا إلى أن العديد من الأفغان دخلوا الولايات المتحدة دون تدقيق أمني متوعدا بطرد كل من دخل الولايات المتحدة طالبا للجوء.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر متعددة في جهات إنفاذ القانون لشبكة سي بي إس نيوز بأن المحققين استجوبوا عددا من أفراد عائلة المشتبه به في ولاية واشنطن بعد تفتيش منزله في بيلينجهام.

وأضافت المصادر أن جهات إنفاذ القانون الفيدرالية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تدقق وتحلل البصمة الرقمية للمشتبه به. ولم يتم تحديد أي مشتبه بهم آخرين على صلة بإطلاق النار.

وأصيب اثنان من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بالرصاص في هجوم على غرار كمين في واشنطن العاصمة بعد ظهر الأربعاء.

وأعلن الرئيس ترامب مساء الخميس أن إحدى الضحايا، سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عاما، من الحرس الوطني، قد توفيت. بيكستروم، التي تُذكر بـ"البطلة"، تطوعت للخدمة في الحرس الوطني بواشنطن العاصمة.

أما الضحية الثانية، الرقيب أندرو وولف، البالغ من العمر 24 عاما، من القوات الجوية، فقد كان في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية، وفقا لما ذكرته المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو يوم الخميس.

وقال ترامب إن وولف "يصارع الموت". تم التعرف على المشتبه به، الذي يعتقد أنه تصرف بمفرده، من قبل إدارة ترامب على أنه رحمان الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة في عام 2021. وقالت وكالة المخابرات المركزية إن لاكانوال عمل سابقا مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية، كعضو في قوة شريكة في قندهار انتهت في عام 2021 بعد الانسحاب من أفغانستان. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
lebanon 24
28/11/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أدلة ترجّح "هجوماً متعمداً" في مسجد جاكرتا
lebanon 24
28/11/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المشتبه به مواطن أفغاني نقلته الإدارة السابقة إلى البلاد
lebanon 24
28/11/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أميركي: المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض عمل مع الجيش في أفغانستان
lebanon 24
28/11/2025 09:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القوات الجوية

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الأمريكية

أفغانستان

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24