Advertisement

عربي-دولي

"رئيس الفقراء" إلى السجن.. بتهمة التمرد

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1447862-638999099027579185.png
Doc-P-1447862-638999099027579185.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت المحكمة العليا في بيرو، الخميس، حكمًا بسجن الرئيس السابق بيدرو كاستيو لمدة 11 عامًا و5 أشهر و15 يومًا بعد إدانته بتهمة التمرد على خلفية محاولته حلّ الكونغرس عام 2022.
Advertisement

كاستيو، وهو أول رئيس بيروفي من أصول فقيرة وكان معلّمًا ريفيًا قبل دخوله السياسة، حُكم عليه بعد نحو عامين من عزله واعتقاله في اليوم نفسه الذي أعلن فيه حلّ البرلمان في محاولة فاشلة لتجنّب إقالته بتهم فساد مزعومة. وقد بُرّئ من تهمتي إساءة استخدام السلطة والإخلال بالنظام العام، بينما ثبتت بحقه تهمة التمرد.

وبهذا الحكم، ينضم كاستيو (56 عامًا) إلى ثلاثة رؤساء بيروفيين سابقين خلف القضبان في سجن مخصص للمسؤولين السابقين في ليما، هم مارتن فيزكارا المحكوم حديثًا بـ14 عامًا، وأولانتا هومالا، وأليخاندرو توليدو. يُذكر أن عزل كاستيو واعتقاله في 2022 فجّرا احتجاجات واسعة في صفوف الفقراء والطبقة العاملة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا، فيما قادت خليفته دينا بولوارتي البلاد حتى عزلها في تشرين الاول الماضي. (العين)
مواضيع ذات صلة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
lebanon 24
28/11/2025 09:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة روسية: السجن مدى الحياة لـ8 أشخاص بتهمة تفجير جسر القرم عام 2022
lebanon 24
28/11/2025 09:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: أحكام بالسجن ضد فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لفرنسا وإسرائيل
lebanon 24
28/11/2025 09:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
موقوف "سابق" مثير للجدل يخرج من السجن
lebanon 24
28/11/2025 09:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المحكمة العليا

استخدام السلطة

دينا بولوارتي

البرلمان

الكونغرس

العليا

خليفة

بيدرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24