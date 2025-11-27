Advertisement

عربي-دولي

بعد قرار مراجعة الـ"غرين كارد".. ترامب يُعلّق الهجرة بشكل دائم من هذه الدول

Lebanon 24
27-11-2025 | 23:58
بشكل مُفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة تعليق الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل، كما قال. 
وكتب ترامب على حسابه في "تروث سوشيال": "سأنهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية لغير المواطنين في بلدنا".

وتابع: "حتى مع تقدمنا التكنولوجي، أضعفت سياسة الهجرة تلك المكاسب وظروف المعيشة للكثيرين. سأوقف الهجرة نهائياً من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي الكامل، وسأنهي ملايين طلبات الدخول غير القانونية التي منحها بايدن، بما في ذلك تلك التي وقّعها جو بايدن النعسان، وسأطرد أي شخص لا يُمثل قيمة صافية للولايات المتحدة، أو غير قادر على حب بلدنا، وسأنهي جميع المزايا والإعانات الفيدرالية لغير مواطني بلدنا، وسأسحب جنسية المهاجرين الذين يُقوّضون الاستقرار الداخلي، وسأُرحّل أي مواطن أجنبي يُشكّل عبئاً على الدولة، أو يُشكّل خطراً أمنياً، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية".

وأضاف: "سنسعى لتحقيق هذه الأهداف بهدف تحقيق انخفاض كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين والمُخربين، بمن فيهم أولئك الذين تم قبولهم عبر عملية موافقة غير مصرح بها وغير قانونية على طلبات الدخول التلقائي. الهجرة العكسية وحدها هي القادرة على معالجة هذا الوضع تماماً. عدا ذلك، عيد شكر سعيد للجميع، باستثناء أولئك الذين يكرهون، ويسرقون، ويقتلون، ويدمرون كل ما تُمثله أمريكا - لن تبقوا هنا طويلًا!"

وقبلها، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي أمس الخميس أنها ستراجع كل الإقامات الدائمة المعروفة باسم "غرين كارد" لأشخاص من أكثر من 12 دولة، عقب إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن.
 
