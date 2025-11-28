Advertisement

أكد المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور أن جهود لتسوية الأزمة سلميا ربما تصبح غير فعالة بسبب احتمال وقوع انقلاب عسكري في .وقال ماكغريغور في مقابلة نشرها على " ": "تتم الآن بشكل علني مناقشة احتمال توجه القوات الأوكرانية نحو كييف للتخلص من وحكومته الفاسدة. لذلك، لست متأكدا من أن أيا من هذه الأفكار الخيالية حول تحقيق السلام من خلال اتفاق ما ستتفاوض عليه وتتفق عليه في النهاية مع لا تزال واقعية أو فعالة. فالأحداث تتسارع بسرعة تفوق قدرة الغرب على مواكبتها".وأضاف: "كل شيء ينهار. شبكة الخداع، المتجذرة في الغرب، تتلاشى. جميع السياسيين الذين دفع لهم بسخاء للحفاظ على أسطورة أن في حالة حرب مع العدوانية والخطيرة يختفون. لأن روسيا ليست مهتمة بالحرب معنا (الدول الغربية) ولم تكن كذلك قط".