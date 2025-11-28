Advertisement

عربي-دولي

مستشار سابق للبنتاغون: شبكة الخداع حول الحرب في أوكرانيا تتلاشى

Lebanon 24
28-11-2025 | 00:08
أكد المستشار السابق للبنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور أن جهود الولايات المتحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا ربما تصبح غير فعالة بسبب احتمال وقوع انقلاب عسكري في كييف.
وقال ماكغريغور في مقابلة نشرها على "يوتيوب": "تتم الآن بشكل علني مناقشة احتمال توجه القوات الأوكرانية نحو كييف للتخلص من زيلينسكي وحكومته الفاسدة. لذلك، لست متأكدا من أن أيا من هذه الأفكار الخيالية حول تحقيق السلام من خلال اتفاق ما ستتفاوض عليه واشنطن وتتفق عليه في النهاية مع الأوروبيين لا تزال واقعية أو فعالة. فالأحداث تتسارع بسرعة تفوق قدرة الغرب على مواكبتها".

وأضاف: "كل شيء ينهار. شبكة الخداع، المتجذرة في الغرب، تتلاشى. جميع السياسيين الذين دفع لهم بسخاء للحفاظ على أسطورة أن أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا العدوانية والخطيرة يختفون. لأن روسيا ليست مهتمة بالحرب معنا (الدول الغربية) ولم تكن كذلك قط".

الولايات المتحدة

الأوروبيين

الأوكرانية

زيلينسكي

أوكرانيا

الأوروبي

واشنطن

أوروبي

