بينها عربية.. ما هي الدول الـ19 بقائمة ترامب لإعادة النظر ببطاقات "غرين كارد"؟

Advertisement

وتشمل الدول الـ 19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أنها ستأخذ في الاعتبار "العوامل السلبية الخاصة بكل دولة"، بما في ذلك قدرة تلك إصدار وثائق هوية آمنة.ويأتي التصعيد بعد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار، وهو الأفغاني الله لاكانوال، إذ شددت إدارة من جديد القيود على ملفات الهجرة واللجوء، معلنة تعليق معالجة جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمّى، إلى جانب مراجعة كل طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة ، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية. (سي ان ان)