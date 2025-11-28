24
عربي-دولي
بينها عربية.. ما هي الدول الـ19 بقائمة ترامب لإعادة النظر ببطاقات "غرين كارد"؟
Lebanon 24
28-11-2025
|
00:04
A-
A+
قرّر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إعادة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الصادرة لأشخاص من 19 دولة تُصنّفها إدارته بأنها "مثيرة للقلق"، في إطار حملة متشددة على الهجرة بعد إطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني في
واشنطن
.
وتشمل الدول الـ 19 أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أنها ستأخذ في الاعتبار "العوامل السلبية الخاصة بكل دولة"، بما في ذلك قدرة تلك
الدول على
إصدار وثائق هوية آمنة.
ويأتي التصعيد بعد
الكشف عن
هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار، وهو الأفغاني
رحمن
الله لاكانوال، إذ شددت إدارة
ترامب
من جديد القيود على ملفات الهجرة واللجوء، معلنة تعليق معالجة جميع طلبات الهجرة الخاصة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمّى، إلى جانب مراجعة كل طلبات اللجوء التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة
جو بايدن
، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية. (سي ان ان)
