Advertisement

عربي-دولي

حريق يستهدف كنيساً يهودياً في تشيرنيفتسي بأوكرانيا

Lebanon 24
28-11-2025 | 00:18
A-
A+

Doc-P-1447870-638999110319781374.jpg
Doc-P-1447870-638999110319781374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، الخميس، إن شخصاً أضرم النار بشكل "متعمد"، حسب زعمه، في كنيس لليهود "الحسيديين" في أوكرانيا.
Advertisement

وكتب السفير على قناته في "تيلغرام": "اندلع اليوم حريق متعمد في كنيس ساديغورا بمدينة تشيرنيفتسي. ووفقاً للمعلومات الأولية، يُعاني مُشعل الحريق من اضطراب نفسي، وقد احتجزته الشرطة".

وأشار السفير إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق أضرارًا بمبنى الكنيس، مؤكداً أن السفارة الإسرائيلية على تواصل مع الحاخام المحلي والجالية اليهودية في المدينة.

وذكر السفير أن عمر الكنيس يبلغ حوالي 180 عاماً، مشيراً إلى أن الكنيس تم تأسيسه على يد الحاخام اليهودي روزين. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
الشرطة البريطانية: نتعامل مع الهجوم على الكنيس اليهودي في مانشستر اليوم على أنه عمل إرهابي
lebanon 24
28/11/2025 09:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
lebanon 24
28/11/2025 09:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام بريطاني: ستارمر سيعقد اجتماعا حكوميا طارئا بشأن حادث الكنيس اليهودي في مانشستر
lebanon 24
28/11/2025 09:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية مانشستر: نعتقد مقتل المشتبه به في تنفيذ عملية طعن خارج كنيس يهودي
lebanon 24
28/11/2025 09:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الإسرائيلية

السفير الإسرائيلي

ميخائيل برودسكي

الإسرائيلية

اليهودية

ارم نيوز

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:42 | 2025-11-28
02:34 | 2025-11-28
02:19 | 2025-11-28
02:14 | 2025-11-28
02:04 | 2025-11-28
02:03 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24