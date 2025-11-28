حريق يستهدف كنيساً يهودياً في تشيرنيفتسي بأوكرانيا

Advertisement

قال لدى ، الخميس، إن شخصاً أضرم النار بشكل "متعمد"، حسب زعمه، في كنيس لليهود "الحسيديين" في أوكرانيا.وكتب السفير على قناته في "تيلغرام": "اندلع اليوم حريق متعمد في كنيس ساديغورا بمدينة تشيرنيفتسي. ووفقاً للمعلومات الأولية، يُعاني مُشعل الحريق من اضطراب نفسي، وقد احتجزته الشرطة".وأشار السفير إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه ألحق أضرارًا بمبنى الكنيس، مؤكداً أن على تواصل مع الحاخام المحلي والجالية في المدينة.وذكر السفير أن عمر الكنيس يبلغ حوالي 180 عاماً، مشيراً إلى أن الكنيس تم تأسيسه على يد الحاخام اليهودي روزين. (ارم نيوز)