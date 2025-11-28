الجيش الإسرائيلي يحظر أندرويد على الضباط الكبار.. وآيفون يصبح إلزاميًا

Advertisement

وقالت إذاعة الجيش إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن السيبراني وتقليل خطر الاختراقات والهجمات الإلكترونية من قبل "العدو"، استناداً إلى ما تسميه "دروس 7 تشرين الاول 2023"، والحاجة إلى تشديد إجراءات حماية المعلومات بشكل واسع.حتى الآن، كان الجيش يوزّع على الضباط برتبة عقيد فما فوق هواتف عسكرية من نوع آيفون فقط، من دون أي أجهزة أندرويد "بسبب الخوف من القرصنة"، وفق ما نقلت الإذاعة. لكن القرار الجديد يوسّع دائرة القيود لتشمل مئات الضباط الإضافيين من رتبة مقدّم، ممن يشغلون مناصب قيادية ويتعاملون مع معلومات تشغيلية حساسة.وبحسب ما نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، يستعد الجيش لإصدار أمر رسمي يمنع كبار الضباط من امتلاك أي هاتف عسكري غير آيفون، مع الإبقاء على إمكانية استخدام أجهزة أندرويد للأغراض الشخصية فقط، ومنع استخدامها كلياً في أي مهام أو تواصل ذي طابع عسكري أو رسمي.وتقول المؤسسة الأمنية إن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى إقامة نظام أكثر صرامة لأمن المعلومات يتلاءم مع "تهديدات سيبرانية متصاعدة" وطبيعة الحروب الحديثة متعددة الأبعاد. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة. (العين)