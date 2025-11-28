Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يحظر أندرويد على الضباط الكبار.. وآيفون يصبح إلزاميًا

Lebanon 24
28-11-2025 | 00:36
قرّر الجيش الإسرائيلي منع الضباط برتبة مقدّم فما فوق من استخدام هواتف تعمل بنظام أندرويد للأغراض العسكرية، على أن يصبح الانتقال إلى أجهزة "آيفون" إلزامياً ضمن ترتيبات جديدة لتشديد أمن المعلومات.
وقالت إذاعة الجيش إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن السيبراني وتقليل خطر الاختراقات والهجمات الإلكترونية من قبل "العدو"، استناداً إلى ما تسميه المؤسسة العسكرية "دروس 7 تشرين الاول 2023"، والحاجة إلى تشديد إجراءات حماية المعلومات بشكل واسع.

حتى الآن، كان الجيش يوزّع على الضباط برتبة عقيد فما فوق هواتف عسكرية من نوع آيفون فقط، من دون أي أجهزة أندرويد "بسبب الخوف من القرصنة"، وفق ما نقلت الإذاعة. لكن القرار الجديد يوسّع دائرة القيود لتشمل مئات الضباط الإضافيين من رتبة مقدّم، ممن يشغلون مناصب قيادية ويتعاملون مع معلومات تشغيلية حساسة.

وبحسب ما نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، يستعد الجيش لإصدار أمر رسمي يمنع كبار الضباط من امتلاك أي هاتف عسكري غير آيفون، مع الإبقاء على إمكانية استخدام أجهزة أندرويد للأغراض الشخصية فقط، ومنع استخدامها كلياً في أي مهام أو تواصل ذي طابع عسكري أو رسمي.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن هذه السياسة الجديدة تهدف إلى إقامة نظام أكثر صرامة لأمن المعلومات يتلاءم مع "تهديدات سيبرانية متصاعدة" وطبيعة الحروب الحديثة متعددة الأبعاد. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في الفترة القريبة المقبلة. (العين)
