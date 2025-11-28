الإمارات تُفرج عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الاتحاد الـ54

24
بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة
الإمارات
، أمر رئيس الدولة
محمد بن
زايد وحاكم دبي محمد بن راشد بالإفراج عن آلاف السجناء.
وأصدر بن زايد أمرا أمس، بالإفراج عن 2937 من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام.
وقالت وسائل إعلام إماراتية إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وتحقيق استقرار أسرهم، والتخفيف من معاناتها، وإدخال الفرح إلى عائلاتهم.
من جهته
، أمر بن راشد،
نائب رئيس
الدولة
رئيس مجلس الوزراء
، بصفته حاكما لإمارة دبي، بالإفراج عن 2025 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات.
وأكد
النائب العام
لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر بن راشد، بالإفراج عن هذا العدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وهو الأكبر في تاريخ الإمارة.
وأضاف الحميدان أن أمر الإفراج هذا يترجم حرص بن راشد على منح المشمولين بالعفو فرصة العودة إلى جادة الصواب، والانخراط مجددا في المجتمع، مشيرا إلى أن
النيابة العامة
بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج. (روسيا اليوم)
