استعدادات ألمانية لحرب محتملة مع روسيا.. هذا ما كشفته وثيقة سرية

بينت وثيقة سرية مكونة من 1200 صفحة ملامح أهم خطة عسكرية في تاريخ الحديث.وصيغت هذه الوثيقة التي تحمل اسم OPLAN DEU بعد اندلاع الحرب بين وأوكرانيا. وقد تحوّلت اليوم إلى العمود الفقري لاستعدادات " " لسيناريو مواجهة محتملة قد تندلع خلال الأعوام المقبلة مع روسيا.ووفق تقديرات أمنية أوروبية، قد تكون روسيا جاهزة لمهاجمة دولة من دول حلف "الناتو" قبل عام 2030، وفق ما نقله تقرير لصحيفة " " الأميركية.الخطة، التي وضعت في ثكنة "يوليوس ليبر" في برلين، تحوّل ألمانيا من دولة في الخطوط الخلفية إلى مركز انطلاق مهم ستعبر فيه قوافل عسكرية ضخمة - يصل تعدادها إلى 800 ألف جندي من وألمانيا ودول حلف "الناتو" - نحو الشرقية. وهي عملية لوجستية عملاقة تشمل الطرق والسكك الحديدية والأنهار والموانئ، وتستلزم تشغيل المؤسسات المدنية والقطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الجيش.ورغم هذا المخطط، تظهر تدريبات الجيش الألماني الفجوة بين التخطيط والجاهزية الفعلية. ففي تمرين " الحمراء – برافو" في هامبورغ، تعطّل موكب يضم 65 مركبة عسكرية لمدة ساعتين بعد أن رمى متظاهرون بأنفسهم على الأرض لإعاقة حركة المركبات، بينما لم تمتلك الشرطة المعدات اللازمة لإزاحتهم. كما حلقت طائرة مسيّرة مجهولة فوق هذه التدريبات، وظهرت فجوات واسعة بين مركبات الموكب العسكري كان يمكن نظرياً لأي طرف استغلالها لاختراقه. كل هذه الثغرات ظهرت في تمرين كان يفترض أنه نموذج مصغّر للحركة الطارئة في حالة الحرب.ولا يقتصر القلق الألماني على تدريبات الميدان، فالهجمات التخريبية تتصاعد بشكل يثير الريبة في البلاد. فقد تعرضت السكك الحديدية لعشرات عمليات التخريب، بينها حرق كابلات وتخريب أنظمة كهرباء، فيما أدين رجل في ميونيخ بالتخطيط لعمليات لصالح روسيا.