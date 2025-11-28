Advertisement

استعدادات ألمانية لحرب محتملة مع روسيا.. هذا ما كشفته وثيقة سرية

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:00
بينت وثيقة سرية مكونة من 1200 صفحة ملامح أهم خطة عسكرية في تاريخ ألمانيا الحديث. 
وصيغت هذه الوثيقة التي تحمل اسم OPLAN DEU بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد تحوّلت اليوم إلى العمود الفقري لاستعدادات حلف شمال الأطلسي "الناتو" لسيناريو مواجهة محتملة قد تندلع خلال الأعوام المقبلة مع روسيا.

ووفق تقديرات أمنية أوروبية، قد تكون روسيا جاهزة لمهاجمة دولة من دول حلف "الناتو" قبل عام 2030، وفق ما نقله تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

الخطة، التي وضعت في ثكنة "يوليوس ليبر" في برلين، تحوّل ألمانيا من دولة في الخطوط الخلفية إلى مركز انطلاق مهم ستعبر فيه قوافل عسكرية ضخمة - يصل تعدادها إلى 800 ألف جندي من الولايات المتحدة وألمانيا ودول حلف "الناتو" - نحو الجبهة الشرقية. وهي عملية لوجستية عملاقة تشمل الطرق والسكك الحديدية والأنهار والموانئ، وتستلزم تشغيل المؤسسات المدنية والقطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الجيش.

ورغم هذا المخطط، تظهر تدريبات الجيش الألماني الفجوة بين التخطيط والجاهزية الفعلية. ففي تمرين "العاصفة الحمراء – برافو" في هامبورغ، تعطّل موكب يضم 65 مركبة عسكرية لمدة ساعتين بعد أن رمى متظاهرون بأنفسهم على الأرض لإعاقة حركة المركبات، بينما لم تمتلك الشرطة المعدات اللازمة لإزاحتهم. كما حلقت طائرة مسيّرة مجهولة فوق هذه التدريبات، وظهرت فجوات واسعة بين مركبات الموكب العسكري كان يمكن نظرياً لأي طرف استغلالها لاختراقه. كل هذه الثغرات ظهرت في تمرين كان يفترض أنه نموذج مصغّر للحركة الطارئة في حالة الحرب.

ولا يقتصر القلق الألماني على تدريبات الميدان، فالهجمات التخريبية تتصاعد بشكل يثير الريبة في البلاد. فقد تعرضت السكك الحديدية الألمانية لعشرات عمليات التخريب، بينها حرق كابلات وتخريب أنظمة كهرباء، فيما أدين رجل في ميونيخ بالتخطيط لعمليات لصالح روسيا.
 
