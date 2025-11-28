Advertisement

عربي-دولي

روسيا تسخر من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية: عالجوها من الهذيان

Lebanon 24
28-11-2025 | 00:44
سخِرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس بشأن "الهجمات الروسية"، مطالِبةً – بسخرية – بـ"استدعاء طاقم إسعاف لمعالجتها من الهذيان"، على حد تعبيرها.
وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام" عن عدد الدول التي هاجمت روسيا خلال المئة عام الماضية، مقارنةً بعدد المرات التي شنّت فيها دول التحالفات الغربية حروبًا على دول ذات سيادة، معتبرة أن "24 ساعة قد لا تكفي لتعدادها".

كما لمّحت إلى أنها باتت "تفهم" سبب رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقاء كالاس، ووصفتها تهكمًا بـ"فرونهيلدا"، في استمرار للغة التصعيد اللفظي بين موسكو والاتحاد الأوروبي.
