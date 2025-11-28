روسيا تسخر من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية: عالجوها من الهذيان

Advertisement

وتساءلت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام" عن عدد الدول التي هاجمت خلال المئة عام الماضية، مقارنةً بعدد المرات التي شنّت فيها دول التحالفات الغربية حروبًا على دول ذات سيادة، معتبرة أن "24 ساعة قد لا تكفي لتعدادها".كما لمّحت إلى أنها باتت "تفهم" سبب رفض الأمريكي ماركو روبيو لقاء كالاس، ووصفتها تهكمًا بـ"فرونهيلدا"، في استمرار للغة التصعيد اللفظي بين والاتحاد .