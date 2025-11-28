زلزال قوي ضرب إيران.. هذه قوته

Advertisement

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة بهاباد، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن مدينة يزد، يزد الواقعة وسط .وشهدت المنطقة وقوع 3 زلازل متتالية، الاولى بقوة 4.9 ريختر في الساعة 1:11 من فجر الجمعة (+3.5 غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا، و بعد ثلاث دقائق (1:14 صباحًا)، سُجِّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 12 كيلومترًا في المنطقة نفسها.ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل، وقع الزلزال الثالث بقوة 3.2 درجة في الساعة 1:42 من فجر الجمعة على عمق ثمانية كيلومترات.