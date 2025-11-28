Advertisement

عربي-دولي

زلزال قوي ضرب إيران.. هذه قوته

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:14
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر مدينة بهاباد، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر عن مدينة يزد، مركز محافظة يزد الواقعة وسط ايران.
وشهدت المنطقة وقوع 3 زلازل متتالية، الاولى بقوة 4.9 ريختر في الساعة 1:11 من فجر الجمعة (+3.5 غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا، و بعد ثلاث دقائق (1:14 صباحًا)، سُجِّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 12 كيلومترًا في المنطقة نفسها.

ووفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل، وقع الزلزال الثالث بقوة 3.2 درجة في الساعة 1:42 من فجر الجمعة على عمق ثمانية كيلومترات. 
(ارنا)
