25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
3
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
السودان.. نزوح جماعي ومخاوف من اتجار وعنف جنسي
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بعدما أحكمت قوات "الدعم السريع" سيطرتها على المدينة في 26 تشرين الأول عقب حصار دام 18 شهراً، ما أدى إلى إغلاقها فعلياً وقطع الغذاء والدواء وسائر الإمدادات الأساسية عن مئات الآلاف من المدنيين، كونها كانت آخر معقل كبير للحكومة في الإقليم.
Advertisement
وفق برنامج الأغذية العالمي، تفرّقت العائلات الفارّة من القتال في 5 مواقع محيطة بالفاشر، بينها طويلة، بينما وصلت مجموعات أخرى إلى مناطق أبعد مثل دبة في الولاية الشمالية وحتى الخرطوم. ويجري حالياً نقل نحو 1485 طناً مترياً من المواد الغذائية – تكفي لنحو 130 ألف شخص – إلى طويلة عبر معبر الدبة، بالتوازي مع مساعدات إضافية للنازحين. في المقابل، أدّى تجدّد القتال في كردفان إلى موجات نزوح جديدة، حيث سُجّل نزوح أكثر من 1800 شخص في جنوب كردفان خلال
يوم واحد
، ونحو 40 ألفاً في شمال كردفان بين 25 تشرين الأول و18 تشرين الثاني، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
الأمم المتحدة
وخبراء حقوق الإنسان حذّروا من ارتفاع حاد في مخاطر الاتجار بالبشر والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال منذ سقوط الفاشر. التقارير تتحدث عن اختطاف نساء وفتيات في مناطق سيطرة "الدعم السريع"، وتعرّض نساء وأطفال غير مصحوبين بذويهم للانتهاكات، مع معلومات عن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية بينها اغتصاب جماعي لـ25 امرأة قرب جامعة الفاشر، إضافة إلى اعتداءات عند حواجز التفتيش وفي مواقع نزوح.
منذ بدء حصار الفاشر في أيار 2024، نزح أكثر من 470 ألف شخص مرات متكررة من مخيمات مثل شقرة وزمزم وأبو شوك، فيما يبلغ عدد
النازحين
قسراً داخل
السودان
أو الهاربين إلى دول الجوار قرابة 12 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال، وسط تقارير متواصلة عن عنف جنسي في مناطق النزاع المختلفة.
على المستوى السياسي، يستعد
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رامتان لعمامرة، لزيارة بورتسودان وأديس أبابا في الأيام المقبلة، سعياً إلى إحياء الحوار السياسي، مع تركيز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى دارفور وكردفان، في حرب بدأت في نيسان 2023 بين "الدعم السريع" والجيش السوداني، وتحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم من حيث المجاعة والنزوح والانتهاكات الواسعة.
مواضيع ذات صلة
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
Lebanon 24
هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أدلة متزايدة على استخدام العنف الجنسي عمداً في السودان
28/11/2025 12:12:00
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نزوح 90 ألف شخص عقب سقوط الفاشر وفرار 50 ألفا من العنف في كردفان
Lebanon 24
الأمم المتحدة: نزوح 90 ألف شخص عقب سقوط الفاشر وفرار 50 ألفا من العنف في كردفان
28/11/2025 12:12:00
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: قلقون من التقارير عن فظائع جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالفاشر وتصاعد العنف في كردفان
Lebanon 24
غوتيريش: قلقون من التقارير عن فظائع جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالفاشر وتصاعد العنف في كردفان
28/11/2025 12:12:00
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين
28/11/2025 12:12:00
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة
الممثل الخاص
النازحين
يوم واحد
السودان
الشمالي
سوداني
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
Lebanon 24
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
04:51 | 2025-11-28
28/11/2025 04:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال قرر مغادرة فنزويلا تحت الضغط.. هذه هي الوجهة الأرجح لـ"منفى" مادورو
Lebanon 24
في حال قرر مغادرة فنزويلا تحت الضغط.. هذه هي الوجهة الأرجح لـ"منفى" مادورو
04:47 | 2025-11-28
28/11/2025 04:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
Lebanon 24
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
04:18 | 2025-11-28
28/11/2025 04:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
Lebanon 24
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
04:12 | 2025-11-28
28/11/2025 04:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات جديدة لحادث إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني في وشنطن (فيديو)
Lebanon 24
لقطات جديدة لحادث إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني في وشنطن (فيديو)
04:00 | 2025-11-28
28/11/2025 04:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:51 | 2025-11-28
دمشق تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد: القصف على بيت جن "جريمة حرب مكتملة الأركان"
04:47 | 2025-11-28
في حال قرر مغادرة فنزويلا تحت الضغط.. هذه هي الوجهة الأرجح لـ"منفى" مادورو
04:18 | 2025-11-28
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
04:12 | 2025-11-28
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
04:00 | 2025-11-28
لقطات جديدة لحادث إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني في وشنطن (فيديو)
04:00 | 2025-11-28
البابا يستهل يومه الثاني في تركيا بلقاءٍ مع الأساقفة ورجال الدين: رسالة الكنيسة لا تُقاس بالعدد أو النفوذ
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24