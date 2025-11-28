Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يزور رئيس الشؤون الدينية في تركيا

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1447927-638999182662374101.png
Doc-P-1447927-638999182662374101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، زيارة إلى رئيس الشؤون الدينية في تركيا صافي أرباغوش، في العاصمة أنقرة.
Advertisement

وحسب الأناضول، فإن البابا توجه إلى مقر رئاسة الشؤون الدينية، عقب محادثات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

والتقى البابا برئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، ليبدأ بينهما اجتماع مغلق.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان لها، إن اللقاء جرى بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية عبد الرحمن هاتشكالي، ونواب رئيس الشؤون الدينية أحمد إسحاق دمير، وحافظ عثمان شاهين، وحسين حاضرلار.

 
 
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: مستقبل البشرية بات على المحك ونأمل أن تكون تركيا مركزًا للتقارب والوحدة
lebanon 24
28/11/2025 12:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار أنقرة في تركيا
lebanon 24
28/11/2025 12:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى القصر الرئاسي التركي للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان
lebanon 24
28/11/2025 12:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار إسطنبول
lebanon 24
28/11/2025 12:12:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

المجلس الأعلى

طيب أردوغان

عبد الرحمن

أردوغان

رجب طيب

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2025-11-28
04:47 | 2025-11-28
04:18 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24