عربي-دولي
البابا لاوون الرابع عشر يزور رئيس الشؤون الدينية في تركيا
Lebanon 24
28-11-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، زيارة إلى رئيس الشؤون
الدينية
في
تركيا
صافي
أرباغوش، في العاصمة
أنقرة
.
وحسب الأناضول، فإن البابا توجه إلى مقر رئاسة الشؤون الدينية، عقب محادثات أجراها مع الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، في المجمع الرئاسي بأنقرة.
والتقى البابا برئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، ليبدأ بينهما اجتماع مغلق.
وقالت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان لها، إن اللقاء جرى بحضور رئيس
المجلس الأعلى
للشؤون الدينية
عبد الرحمن
هاتشكالي، ونواب رئيس الشؤون الدينية أحمد إسحاق دمير، وحافظ عثمان شاهين، وحسين حاضرلار.
رجب طيب أردوغان
المجلس الأعلى
طيب أردوغان
عبد الرحمن
أردوغان
رجب طيب
التركي
