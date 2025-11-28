البابا لاوون الرابع عشر يزور رئيس الشؤون الدينية في تركيا

Advertisement

أجرى البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، زيارة إلى رئيس الشؤون في أرباغوش، في العاصمة .وحسب الأناضول، فإن البابا توجه إلى مقر رئاسة الشؤون الدينية، عقب محادثات أجراها مع الرئيس ، في المجمع الرئاسي بأنقرة.والتقى البابا برئيس الشؤون الدينية صافي أرباغوش، ليبدأ بينهما اجتماع مغلق.وقالت رئاسة الشؤون الدينية، في بيان لها، إن اللقاء جرى بحضور رئيس للشؤون الدينية هاتشكالي، ونواب رئيس الشؤون الدينية أحمد إسحاق دمير، وحافظ عثمان شاهين، وحسين حاضرلار.