Advertisement

عربي-دولي

بالصورة.. لحظة مؤثّرة للبابا في إسطنبول

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1447929-638999186237853167.jpg
Doc-P-1447929-638999186237853167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهلّ البابا لاوُن الرابع عشر اليوم الثاني من زيارته الرسولية إلى تركيا، التي تأتي بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، بلقاء روحي–راعوي حاشد في كاتدرائية الروح القدس الكاثوليكية، المعروفة بكنيسة سانت إسبيريت في إسطنبول.
Advertisement
وخلال هذا اللقاء، اجتمع الحبر الأعظم مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرّسين والمكرّسات والإكليريكيين والعاملين في الحقل الراعوي، متوقفًا عند التزامهم بخدمة الكنيسة وشهادة الإيمان في مجتمع متعدّد الثقافات والأديان. 
وقد شهد اللقاء لحظة مؤثّرة حين توقّف البابا ليبارك طفلاً على كرسي متحرّك، في لفتة جسّدت قربه من المتألّمين والمرضى، وروح الإنجيل التي يحملها في قلب زيارته الرسولية إلى تركيا.
 
مواضيع ذات صلة
قداس تاريخي للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
lebanon 24
28/11/2025 12:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: لحظة مرور الموكب الذي يقل جثمان الشهيد في الجيش بلال البرادعي في بعلبك
lebanon 24
28/11/2025 12:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
lebanon 24
28/11/2025 12:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. لحظة اعتذار نتنياهو من قطر
lebanon 24
28/11/2025 12:12:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

كاتدرائية

الكاثوليك

الكنيست

التزام

كنيسة

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:51 | 2025-11-28
04:47 | 2025-11-28
04:18 | 2025-11-28
04:12 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
04:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24