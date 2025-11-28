بالصورة.. لحظة مؤثّرة للبابا في إسطنبول

Advertisement

استهلّ البابا لاوُن اليوم الثاني من زيارته الرسولية إلى ، التي تأتي بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية، بلقاء روحي–راعوي حاشد في الروح ، المعروفة بكنيسة إسبيريت في إسطنبول.وخلال هذا اللقاء، اجتمع الحبر الأعظم مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرّسين والمكرّسات والإكليريكيين والعاملين في الحقل الراعوي، متوقفًا عند التزامهم بخدمة الكنيسة وشهادة الإيمان في مجتمع متعدّد الثقافات والأديان.وقد شهد اللقاء لحظة مؤثّرة حين توقّف البابا ليبارك طفلاً على كرسي متحرّك، في لفتة جسّدت قربه من المتألّمين والمرضى، وروح الإنجيل التي يحملها في قلب زيارته الرسولية إلى تركيا.