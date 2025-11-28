Advertisement

كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب

Lebanon 24
28-11-2025 | 02:42
شدد مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية كبير مفاوضي كييف أندري يرماك على رفض تنازل بلاده عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال لمجلة "أتلانتيك" الأميركية، إنه "طالما بقي فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد، فلن يوافق على التنازل عن الأراضي مقابل السلام".

وأضاف يرماك، الذي يعد أقرب مساعدي زيلينسكي طوال فترة الحرب مع روسيا: "لن يوقع أي شخص عاقل اليوم على وثيقة للتنازل عن الأراضي. الدستور يحظر ذلك. لا أحد يستطيع فعل ذلك إلا إذا أراد معارضة الدستور الأوكراني والشعب الأوكراني".

واعتبر أنه "فيما يتعلق بمسألة الأرض، فإن أوكرانيا مستعدة لمناقشة تحديد حدود السيطرة على الأراضي التي تقع تحت سيطرة الأطراف المتحاربة فقط. كل ما يمكننا التحدث عنه واقعيا الآن هو تحديد خط التماس. وهذا ما نحتاج إلى فعله".
مكتب الرئاسة الأوكرانية

فولوديمير زيلينسكي

مكتب الرئاسة

الأوكرانية

فولوديمير

مدير مكتب

زيلينسكي

رئاسة ال

