كييف عن الخطة الأميركية: لا تنازل عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب

Advertisement

شدد مدير كبير مفاوضي أندري يرماك على رفض تنازل بلاده عن أي أراض أوكرانية مقابل إنهاء الحرب التي تشنها منذ أكثر من 3 سنوات.وقال لمجلة "أتلانتيك" الأميركية، إنه "طالما بقي رئيسا للبلاد، فلن يوافق على التنازل عن الأراضي مقابل السلام".وأضاف يرماك، الذي يعد أقرب مساعدي طوال فترة الحرب مع روسيا: "لن يوقع أي شخص عاقل اليوم على وثيقة للتنازل عن الأراضي. يحظر ذلك. لا أحد يستطيع فعل ذلك إلا إذا أراد معارضة الدستور الأوكراني والشعب الأوكراني".واعتبر أنه "فيما يتعلق بمسألة الأرض، فإن مستعدة لمناقشة تحديد حدود السيطرة على الأراضي التي تقع تحت سيطرة الأطراف المتحاربة فقط. كل ما يمكننا التحدث عنه واقعيا الآن هو تحديد خط التماس. وهذا ما نحتاج إلى فعله".