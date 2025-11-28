كم عدد النساء في السجون والمحكوم عليهن بالإعدام حول العالم؟

Advertisement

وأضافت الصحيفة أنّه تُشكّل النساء دائمًا أقليةً في عدد السجناء على الصعيد الوطني - بنسبة تتراوح بين 2% و9% فقط في المتوسط - وفي عام 2024، لم تُشكّل النساء والفتيات سوى 6.8% من إجمالي عدد السجناء في العالم. ومع ذلك، فإن أعدادهن تتزايد بوتيرة أسرع من أعداد الرجال.منذ عام ٢٠٠٠، ارتفع عدد النساء والفتيات في السجون بنسبة ٦٠٪ تقريبًا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الزيادة في عدد السجناء الذكور، والتي بلغت حوالي ٢٢٪. وزاد عدد السجناء الإناث عالميًا بأكثر من ١٠٠ ألف سجينة خلال السنوات العشر حتى نهاية عام ٢٠٢٠.وقالت إن الجرائم التي ترتكبها النساء غالبا ما تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، وغالبا ما تكون وسيلة للبقاء على قيد الحياة لدعم أسرتها وأطفالها.أظهرت أبحاث أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب نظرًا لارتفاع نسبة تمثيلهن بين أفقر فئات المجتمع. في بعض البلدان، تؤثر القوانين التي تُجرّم الإجهاض والزنا وسوء السلوك الجنسي والدعارة بشكل شبه حصري على النساء. وغالبًا ما يرتبط الحكم عليهن بالسجن بالفقر وعدم قدرتهن على دفع غرامات على المخالفات البسيطة أو دفع الكفالة.لديها أكبر عدد من السجينات، حيث يبلغ عددهن 174,607. والصين لديها 145,000، بالإضافة إلى عدد غير معروف من النساء والفتيات رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و"الاحتجاز الإداري" (عندما يُحتجز الشخص دون محاكمة)، تليها البرازيل (50,441)، وروسيا (39,153)، وتايلاند (33,057)، والهند (23,772)، والفلبين (17,121)، وتركيا (16,581)، وفيتنام (15,152)، والمكسيك (13,841)، وإندونيسيا (13,044).في إنكلترا وويلز، يوجد 3,566 امرأة في السجون ، أي ما يعادل 4% من إجمالي عدد السجناء، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4,200 بحلول عام 2027. في أوروبا، يوجد 94,472 امرأة محتجزة ، بينما يوجد في أستراليا 3,473 امرأة في السجون، أي ما يعادل حوالي 8% من إجمالي عدد السجناء.وحتى مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الطبيعي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فإن الارتفاع في عدد السجينات لكل مائة ألف شخص لا يزال يظهر زيادة ملحوظة ــ حيث ارتفع العدد في السلفادور وكمبوديا بأكثر من ستة أضعاف، وفي إندونيسيا وتركيا بأكثر من خمسة أضعاف.قدر التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام أنه في عام 2023 كان هناك ما بين 500 و1000 امرأة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيهن في 42 دولة على الأقل.الدول التي تُعدم فيها أكبر عدد من النساء هي أيضًا الدول التي تُعدم فيها أكبر عدد من الأشخاص بشكل عام، وهي الصين وإيران والعراق والمملكة العربية . ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، أُعدم في عام ٢٠٢٤ عدد غير معروف من النساء في الصين، واثنتان في مصر، و٣٠ في ، وواحدة في العراق، وتسع في السعودية، واثنتان في اليمن.لا تتوفر بيانات دقيقة عن البلدان التي تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام، أو عن بلدان أخرى مثل كوريا الشمالية وفيتنام، ولكن التحليلات متاحة عن البلدان الخمسة عشر الأخرى التي تضم أكبر عدد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام.الجريمتان الرئيسيتان اللتان تُحكم على النساء بالإعدام بسببهما هما القتل والاتجار بالمخدرات. الدول التي تُلزم بعقوبة الإعدام في جرائم القتل، أو التي لا تُقرّ بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كظرف مُخفّف، تُرجّح أن يكون لديها عدد كبير من النساء المحكوم عليهن بالإعدام، وأن تُنفّذ المزيد من عمليات الإعدام.كما أن البلدان التي تجرم بشدة الاتجار بالمخدرات، مثل تلك الموجودة في الخليج وجنوب شرق آسيا، لديها نسبة عالية من النساء المحكوم عليهن بالإعدام. (ذا غارديان)