Advertisement

عربي-دولي

من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1447988-638999245855845851.png
Doc-P-1447988-638999245855845851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشر على منصات التواصل مقطع فيديو جديد من داخل أحد طوابق المجمع السكني المؤلف من 8 أبراج في هونغ كونغ، يوثّق عمل عناصر الإطفاء وسط ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف فيما يحاولون إنقاذ السكان واحتواء الحريق الذي تمدد بسرعة. وبحسب السلطات، شارك أكثر من 1200 شخص في عمليات الإنقاذ، في ظروف وصفتها هيئة الإطفاء بـ"بالغة الصعوبة" بسبب الحرارة المرتفعة وتعذّر الوصول إلى بعض الطوابق.
Advertisement

الحريق الذي اجتاح 7 من الأبراج الثمانية، في مجمع افتُتح عام 1983 ويضم 1984 شقة، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً وتسجيل نحو 200 مفقود، ليصبح من أسوأ الكوارث في تاريخ هونغ كونغ. ورجحت السلطات أن تكون السقالات المصنوعة من الخيزران ومواد صناعية مستخدمة في أعمال التجديد قد غذّت النيران، فيما أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص بعد العثور على مواد قابلة للاشتعال خلال الصيانة، ويُشتبه في ارتكابهم "إهمالاً كبيراً". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بأبراج سكنية في هونغ كونغ
lebanon 24
28/11/2025 14:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المبنى السكني في هونغ كونغ إلى 128 قتيلاً
lebanon 24
28/11/2025 14:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هونغ كونغ: ارتفاع عدد قتلى حريق بمبنى سكني إلى 75
lebanon 24
28/11/2025 14:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ما السبب الذي جعل حريق هونغ كونغ الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية؟
lebanon 24
28/11/2025 14:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

سكاي نيوز

هونغ كونغ

سكاي نيو

الكوارث

nova

بيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-11-28
07:00 | 2025-11-28
06:55 | 2025-11-28
06:54 | 2025-11-28
06:49 | 2025-11-28
05:56 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24