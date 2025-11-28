من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ

Update: Deadly fire at Wang Fuk Court housing complex in Tai Po, Hong Kong, has killed at least 83, Hong Kong's worst in decades, with over 200 missing & fires still burning in upper floors of 3 towers after 36+ hrs.
100 injured; 3 arrested for negligence in renovation work… pic.twitter.com/GNMCigpPUH
— GeoTechWar (@geotechwar) November 27, 2025
Update: Deadly fire at Wang Fuk Court housing complex in Tai Po, Hong Kong, has killed at least 83, Hong Kong's worst in decades, with over 200 missing & fires still burning in upper floors of 3 towers after 36+ hrs.
100 injured; 3 arrested for negligence in renovation work… pic.twitter.com/GNMCigpPUH