25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن
Lebanon 24
28-11-2025
|
04:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتكت
الصين
رسميًا إلى ماليزيا وكمبوديا على خلفية اتفاقات تجارية وقعتها الدولتان مع
الولايات المتحدة
الشهر الماضي، في خطوة تعكس حساسية التوازن الذي تحاول هذه الدول الحفاظ عليه وسط التنافس الأميركي–الصيني.
Advertisement
وخلال اجتماع مع وفد ماليزي، أعرب مسؤولون في
وزارة التجارة الصينية
عن "مخاوف بالغة" من بعض بنود الاتفاق التجاري مع
واشنطن
، مطالبين كوالالمبور بـ"إمعان النظر" في هذه المسألة بما يراعي مصالحها الوطنية بعيدة المدى، فيما اكتفى الجانب الماليزي بتقديم إيضاحات دون كشف التفاصيل.
وجاء ذلك بعد لقاء مماثل بين مسؤولين صينيين وكمبوديين، حثّ خلاله المبعوث التجاري الصيني لي
تشينغ
قانغ حكومة بنوم بنه على معالجة النقاط المثيرة للقلق، بينما قدمت كمبوديا بدورها توضيحات، في ظل غياب أي تعليقات إضافية من
بكين
أو كوالالمبور أو بنوم بنه. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور
Lebanon 24
إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور
28/11/2025 14:16:57
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بين بكين وواشنطن.. التبادل التجاري يتراجع إلى مستويات قياسية
Lebanon 24
بين بكين وواشنطن.. التبادل التجاري يتراجع إلى مستويات قياسية
28/11/2025 14:16:57
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام صيني: بدء مباحثات بين بكين وواشنطن في ماليزيا لتخفيف التوتر
Lebanon 24
إعلام صيني: بدء مباحثات بين بكين وواشنطن في ماليزيا لتخفيف التوتر
28/11/2025 14:16:57
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
Lebanon 24
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
28/11/2025 14:16:57
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
وزارة التجارة الصينية
الولايات المتحدة
وزارة التجارة
الصينية
لي تشين
واشنطن
بور أو
تشينغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
Lebanon 24
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
07:05 | 2025-11-28
28/11/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
07:00 | 2025-11-28
28/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
Lebanon 24
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:55 | 2025-11-28
28/11/2025 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
Lebanon 24
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
06:54 | 2025-11-28
28/11/2025 06:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
Lebanon 24
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
06:49 | 2025-11-28
28/11/2025 06:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2025-11-28
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
07:00 | 2025-11-28
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
06:55 | 2025-11-28
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:54 | 2025-11-28
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
06:49 | 2025-11-28
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
05:56 | 2025-11-28
بشأن معبر الكرامة مع الأردن.. هذا ما قرّره نتنياهو
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 14:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24