Advertisement

إقتصاد

بكين تتحرك لكبح التمدد التجاري لواشنطن

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1447997-638999252641614721.png
Doc-P-1447997-638999252641614721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشتكت الصين رسميًا إلى ماليزيا وكمبوديا على خلفية اتفاقات تجارية وقعتها الدولتان مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، في خطوة تعكس حساسية التوازن الذي تحاول هذه الدول الحفاظ عليه وسط التنافس الأميركي–الصيني.
Advertisement

وخلال اجتماع مع وفد ماليزي، أعرب مسؤولون في وزارة التجارة الصينية عن "مخاوف بالغة" من بعض بنود الاتفاق التجاري مع واشنطن، مطالبين كوالالمبور بـ"إمعان النظر" في هذه المسألة بما يراعي مصالحها الوطنية بعيدة المدى، فيما اكتفى الجانب الماليزي بتقديم إيضاحات دون كشف التفاصيل.

وجاء ذلك بعد لقاء مماثل بين مسؤولين صينيين وكمبوديين، حثّ خلاله المبعوث التجاري الصيني لي تشينغ قانغ حكومة بنوم بنه على معالجة النقاط المثيرة للقلق، بينما قدمت كمبوديا بدورها توضيحات، في ظل غياب أي تعليقات إضافية من بكين أو كوالالمبور أو بنوم بنه. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
إعدام 400 ألف طائر لكبح إنفلونزا الطيور
lebanon 24
28/11/2025 14:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بين بكين وواشنطن.. التبادل التجاري يتراجع إلى مستويات قياسية
lebanon 24
28/11/2025 14:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام صيني: بدء مباحثات بين بكين وواشنطن في ماليزيا لتخفيف التوتر
lebanon 24
28/11/2025 14:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
lebanon 24
28/11/2025 14:16:57 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

وزارة التجارة الصينية

الولايات المتحدة

وزارة التجارة

الصينية

لي تشين

واشنطن

بور أو

تشينغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-11-28
07:00 | 2025-11-28
06:55 | 2025-11-28
06:54 | 2025-11-28
06:49 | 2025-11-28
05:56 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24