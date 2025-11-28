25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
Lebanon 24
28-11-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تهزّ
فرنسا
قضية صادمة بطلها المسؤول السابق في
وزارة الثقافة
كريستيان نيغر، المتهم بتعريض أكثر من 270 امرأة لمواد مدرّة للبول من دون علمهن خلال مقابلات عمل، في ما تصفه جهات قضائية بأنه مخطط منهجي للإذلال والسيطرة على أجساد النساء. وبعد 6 سنوات على توجيه الاتهامات الرسمية، حُدِّد موعد محاكمته في كانون الثاني 2026، وفق ما نقلته "الغارديان".
Advertisement
نيغر، الذي كان يشغل منصب
المدير المساعد
للموارد البشرية، أُحيل للتحقيق عام 2019 بتهم الاعتداء الجنسي وإعطاء مواد ضارة في إطار ما يُعرف قانوناً بـ"الإخضاع الكيميائي"، بعد كشف أنه كان يخلط مشروبات المرشحات بمواد مدرّة قوية ثم يصطحبهن في جولات مشي طويلة تحت مسمى "مقابلات عمل"، ما يدفعهن إلى فقدان السيطرة على المثانة. التحقيقات أظهرت أنه احتفظ بسجل مفصّل أسماه "تجارب بي" يتضمن تواريخ وجرعات وردود فعل الضحايا، إضافة إلى صور توثّق الحوادث.
عدد من النساء روينَ ما تعرّضن له، بينهن خبيرة التسويق سيلفي ديلزين التي تحدّثت عن رجفة في اليدين وخفقان وحاجة ملحّة للتبول رغم توسلاتها لأخذ استراحة، وأخرى هي أناييس دي فوس التي قالت إن نيغر سألها مباشرة إن كانت "تريد التبول" ثم رفض السماح لها باستخدام المرحاض حتى بلّلت ملابسها. ورغم فصله من الخدمة المدنية عام 2019، لا يزال يعمل في القطاع الخاص، ما يفاقم غضب الضحايا.
محامية عدد من النساء، لويز بيريو، اعتبرت أن التأخير في المحاكمة "إيذاء ثانياً" لهن، مؤكدة أن القضية "لا تتعلق بهوس جنسي فحسب، بل بالسلطة والسيطرة عبر الإذلال". بعض الضحايا حصلن على تعويضات من الدولة، فيما تتهم النقابات وزارة الثقافة بالتغاضي عن "مشكلة هيكلية" رغم الشكاوى السابقة. أما ديلزين، التي عانت من اضطراب ما بعد الصدمة، فتقول إنها أمضت سنوات تلوم نفسها وتتجنّب التقدّم للوظائف، مشددة على أن همّها اليوم هو منع تكرار هذه الجريمة مع أي امرأة أخرى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات
Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات
28/11/2025 14:17:00
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السابق لبلدية جعيتا: نشكر رئيس الجمهورية على موقفه من فضيحة المغارة
Lebanon 24
الرئيس السابق لبلدية جعيتا: نشكر رئيس الجمهورية على موقفه من فضيحة المغارة
28/11/2025 14:17:00
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: تصريحات وزير الحرب كاتس تمهيد لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ
Lebanon 24
حماس: تصريحات وزير الحرب كاتس تمهيد لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان مدينة غزة الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ
28/11/2025 14:17:00
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول نرويجي سابق: الناتو لن ينجو من هزيمة استراتيجية في أفغانستان
Lebanon 24
مسؤول نرويجي سابق: الناتو لن ينجو من هزيمة استراتيجية في أفغانستان
28/11/2025 14:17:00
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
المدير المساعد
وزارة الثقافة
روسيا اليوم
لويز بيري
البشري
روسيا
فرنسا
حامية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
Lebanon 24
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
07:05 | 2025-11-28
28/11/2025 07:05:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
07:00 | 2025-11-28
28/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
Lebanon 24
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:55 | 2025-11-28
28/11/2025 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
Lebanon 24
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
06:54 | 2025-11-28
28/11/2025 06:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
Lebanon 24
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
06:49 | 2025-11-28
28/11/2025 06:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
09:29 | 2025-11-27
27/11/2025 09:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:05 | 2025-11-28
مشاهد نشرها الجيش الإسرائيلي.. هكذا نفذ عملية "بيت جن"
07:00 | 2025-11-28
ماذا تريد إسرائيل من الضفة الغربية؟
06:55 | 2025-11-28
بعد شهرين من إغلاقه.. إسرائيل تعيد السماح لدخول البضائع عبر معبر اللنبي
06:54 | 2025-11-28
في إيران.. هذا ما رصدته الأقمار الصناعية داخل "موقع نووي"
06:49 | 2025-11-28
مشروع لطريق سريع بـ1.5 مليار دولار.. ودولة كبرى ستتولاه
05:56 | 2025-11-28
بشأن معبر الكرامة مع الأردن.. هذا ما قرّره نتنياهو
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 14:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24