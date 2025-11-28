عن احتمال ترحيل عائلة منفذ "هجوم واشنطن".. هذا ما قاله ترامب

Advertisement

تدرس إدارة الرئيس الأميركي ، احتمال ترحيل عائلة رحمان الله لكنوال، المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أعضاء في العاصمة.وأجاب على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان ينوي طرد زوجة لكانوال وأطفاله من ، بالقول: "حسنا، نحن ننظر في ذلك الآن. نحن ننظر في الوضع كله مع العائلة".وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) متأثرة بجروحها، في حين لا يزال الجندي أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية.ويشتبه بأن لكانوال (29 عاما) قاد سيارته إلى واشنطن وأطلق النار على الجنديين يوم الأربعاء في هجوم وصفه المسؤولون بـ"على شكل كمين" باستخدام مسدس.وأصيب لكانوال وتم توقيفه، وفقا لمدعية الولايات المتحدة في منطقة ، .