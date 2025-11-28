في الذكرى الأولى لـ "ردع العداون"... مظاهرات حاشدة في سوريا (فيديو)

في الذكرى الأولى لبدء عملية "ردع العدوان" التي انتهت بسقوط في 8 كانون الأول 2024، خرجت مظاهرات في مدن عدة دعما للدولة ورفضا للتقسيم.



وتزامنت الذكرى الأولى مع هجوم إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف أودى بحياة 13 شخصا.



وشهدت دمشق تظاهرة كبيرة لمواطنين في الجامع الأموي الكبير إحياء للذكرى وتأكيداً على ، ونبذ الطائفية ودعوات الانفصال، وتعبيرا عن دعمهم للحكومة السورية، واستنكارهم للهجوم على بلدة بيت جن جنوب البلاد.



وحسب فقد خرجت حاشدة أيضا في حي الصليبة بمدينة اللاذقية، رافعين أعلاما ولافتات، وسط هتافات أبرزها "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد".



وقال المرصد إن المسيرات اتسمت بزخم كبير وتحولت إلى مسيرة جماهيرية ممتدة اخترقت عدة شوارع رئيسية، وسط تصاعد الأصوات والهتافات التي طالبت بوحدة السوريين ورفض الانقسام.



وذكرت المصادر أن المشاركين شكّلوا سلسلة بشرية طويلة في الساحة الرئيسية للحي، فيما أضاء آخرون هواتفهم ورفعوها في الهواء في مشهد وصف بأنه الأضخم منذ سنوات داخل المدينة.

مظاهرات حي الميدان في العاصمة دمشق دعماً للدولة السورية ورفضاً للتقسيم، كما شهدت دمشق وريفها مظاهرات بعدة نقاط pic.twitter.com/tRME4ordg2 — وَ ر د 🪄 (@ward_337) November 28, 2025
خرجت حمص دعماً للدوله السورية و رفضاً للتقسيم pic.twitter.com/oYKtB64Vo3 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 28, 2025