عربي-دولي

في الذكرى الأولى لـ "ردع العداون"... مظاهرات حاشدة في سوريا (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2025 | 07:32
في الذكرى الأولى لبدء عملية "ردع العدوان" التي انتهت بسقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، خرجت مظاهرات في مدن سورية عدة دعما للدولة السورية ورفضا للتقسيم.

وتزامنت الذكرى الأولى مع هجوم إسرائيلي على بلدة "بيت جن" في ريف دمشق أودى بحياة 13 شخصا.

وشهدت دمشق تظاهرة كبيرة لمواطنين في الجامع الأموي الكبير إحياء للذكرى وتأكيداً على الوحدة الوطنية، ونبذ الطائفية ودعوات الانفصال، وتعبيرا عن دعمهم للحكومة السورية، واستنكارهم للهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت جن جنوب البلاد.

وحسب المرصد السوري فقد خرجت مسيرات حاشدة أيضا في حي الصليبة بمدينة اللاذقية، رافعين أعلاما ولافتات، وسط هتافات أبرزها "واحد واحد واحد الشعب السوري واحد".

وقال المرصد إن المسيرات اتسمت بزخم كبير وتحولت إلى مسيرة جماهيرية ممتدة اخترقت عدة شوارع رئيسية، وسط تصاعد الأصوات والهتافات التي طالبت بوحدة السوريين ورفض الانقسام.

وذكرت المصادر أن المشاركين شكّلوا سلسلة بشرية طويلة في الساحة الرئيسية للحي، فيما أضاء آخرون هواتفهم ورفعوها في الهواء في مشهد وصف بأنه الأضخم منذ سنوات داخل المدينة.
 
