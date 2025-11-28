"ذراع زيلينسكي الأيمن" يستقيل... فضيحة بملايين الدولارات في أوكرانيا

Advertisement

استقال، يوم الجمعة، أندريه يرماك، مدير الأوكراني وأحد أقرب حلفائه ورئيس فريق التفاوض في محادثات السلام، وذلك بعد تفتيش منزله من قبل سلطات مكافحة الفساد، وفي خضمّ تحقيقات واسعة في قضايا كسب غير مشروع طالت مسؤولين كبار وأثارت غضباً شعبياً.وأعلن أن يرماك قدّم استقالته، مؤكداً أنه سيبحث تعيين بديل له يوم السبت. ورأى أن "تريد بشدة" وقوع أخطاء أوكرانية، لكنه شدد على استمرار العمل وعدم السماح بذلك.يرماك، البالغ 54 عاماً، يرتبط بصداقة طويلة مع زيلينسكي منذ ما قبل دخوله السياسة، وكان من أبرز مهندسي حملته الرئاسية عام 2019. ورغم عدم توجيه أي اتهام رسمي إليه، طالبت قوى معارضة وبعض أعضاء حزب الرئيس بإقالته وسط ما يعتبرونه أسوأ أزمة سياسية في زمن الحرب.وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء المختص أن التفتيش جرى بإذن رسمي ويتصل بتحقيق قائم من دون تفاصيله. ويأتي ذلك بعد فتح السلطات تحقيقاً موسعاً هذا الشهر في مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار داخل النووية الحكومية، تورّط فيه مسؤولون سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.حزب "التضامن " دعا إلى إخراج يرماك من فريق التفاوض، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفتح محادثات مباشرة مع زيلينسكي. وتتصاعد هذه التطورات وسط ضغط دولي متزايد للوصول إلى تسوية للحرب، في وقت تواصل القوات الروسية تقدّمها على محاور عدة في شرق .