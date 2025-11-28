22
عربي-دولي
"ذراع زيلينسكي الأيمن" يستقيل... فضيحة بملايين الدولارات في أوكرانيا
Lebanon 24
28-11-2025
|
13:56
استقال، يوم الجمعة، أندريه يرماك، مدير
مكتب الرئيس
الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
وأحد أقرب حلفائه ورئيس فريق التفاوض في محادثات السلام، وذلك بعد تفتيش منزله من قبل سلطات مكافحة الفساد، وفي خضمّ تحقيقات واسعة في قضايا كسب غير مشروع طالت مسؤولين كبار وأثارت غضباً شعبياً.
وأعلن
زيلينسكي
أن يرماك قدّم استقالته، مؤكداً أنه سيبحث تعيين بديل له يوم السبت. ورأى أن
روسيا
"تريد بشدة" وقوع أخطاء أوكرانية، لكنه شدد على استمرار العمل وعدم السماح بذلك.
يرماك، البالغ 54 عاماً، يرتبط بصداقة طويلة مع زيلينسكي منذ ما قبل دخوله السياسة، وكان من أبرز مهندسي حملته الرئاسية عام 2019. ورغم عدم توجيه أي اتهام رسمي إليه، طالبت قوى معارضة وبعض أعضاء حزب الرئيس بإقالته وسط ما يعتبرونه أسوأ أزمة سياسية في زمن الحرب.
وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء المختص أن التفتيش جرى بإذن رسمي ويتصل بتحقيق قائم من دون
الكشف عن
تفاصيله. ويأتي ذلك بعد فتح السلطات تحقيقاً موسعاً هذا الشهر في مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار داخل
شركة الطاقة
النووية الحكومية، تورّط فيه مسؤولون سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.
حزب "التضامن
الأوروبي
" دعا إلى إخراج يرماك من فريق التفاوض، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفتح محادثات مباشرة مع زيلينسكي. وتتصاعد هذه التطورات وسط ضغط دولي متزايد للوصول إلى تسوية للحرب، في وقت تواصل القوات الروسية تقدّمها على محاور عدة في شرق
أوكرانيا
.
