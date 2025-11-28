Advertisement

عربي-دولي

خطة سرّية داخل الإخوان... "كيانات" بواجهات جديدة

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:12
A-
A+
Doc-P-1448269-638999611610860058.jpg
Doc-P-1448269-638999611610860058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين العمل على خطة لإعادة تشكيل واجهاته التنظيمية وإنشاء كيانات بديلة غير مرتبطة به ظاهريًا، مع الدفع بقيادات جديدة لا تحمل صفة الانتماء الرسمي للجماعة لكنها تبقى تحت سيطرتها.
Advertisement
 
وبحسب مصادر مطلعة، يشرف على تنفيذ الخطة محمود الإبياري وعبد الرحمن أبو دية، في استجابة مباشرة لضغط دولي متصاعد ومخاوف من تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي.

وتزامنت هذه التحركات مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 تشرين الثاني 2025، أمراً تنفيذياً يطلق الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.
 
ويوجّه القرار وزارة الخارجية والخزانة والأجهزة الاستخباراتية لتقديم تقرير مشترك خلال 30 يوماً، على أن تُتخذ إجراءات التصنيف خلال 45 يوماً إضافياً، بما يشمل تجميد الأصول ومنع السفر وفرض عقوبات.

البيت الأبيض أكد أن القرار جزء من سياسة تستهدف "الشبكة العابرة للقارات للإخوان المسلمين" ومقدّراتها المالية والتنظيمية. ويأتي في وقت تشهد فيه الجماعة انقسامات واسعة في مواقفها. جبهة لندن برئاسة صلاح عبد الحق رفضت القرار واعتبرت أنه يشكل "عقاباً جماعياً"، فيما رأى "تيار التغيير" أن الخطوة تهدف لصرف الأنظار عن "فشل أميركا وإسرائيل في الحرب على غزة".

هذه البيانات المتناقضة، وفق محللين، تعكس ارتباكاً داخلياً وهشاشة تنظيمية. وتشير تصريحات عدد من الجبهات إلى محاولة إنكار وجود فروع مباشرة للجماعة والادعاء بأنها كيانات مستقلة تجمعها "أفكار مشتركة".

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أكد أن الخطوة الأميركية ستدفع إلى مراجعات أوسع يمكن أن تشمل منظمات إضافية. ورأى أن الإخوان "تنظيم عنقودي" يمكن تتبع أنشطته بسهولة، وأن تصنيف الفروع سيضاعف الضغوط الأوروبية ويحدّ من قدرة الجماعة على استخدام المؤسسات الأكاديمية والثقافية للتغلغل في الغرب.

أما الباحث هشام النجار، فاعتبر أن ردود الجماعة تكشف "تخبطاً وارتباكاً كبيرين"، مشيراً إلى أن الإخوان حاولوا عرض التعاون مع جهات دولية لتخفيف آثار القرار، وهو ما وصفه بأنه "كشف ما كان مخفيًا". ورأى أن الجماعة ما زالت عالقة في مرحلة فوضى ما بعد الربيع العربي، وأن الإجراءات الأميركية الجديدة تمثل "صدمة" أربكت توازنها الداخلي.
مواضيع ذات صلة
"خطة سرية" لإنقاذ نتنياهو في حال خسارته الانتخابات.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
lebanon 24
29/11/2025 01:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
lebanon 24
29/11/2025 01:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الإخوان يرفض خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
29/11/2025 01:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"النساء في الواجهة"...قرار يشعل الشارع الإيراني من جديد!
lebanon 24
29/11/2025 01:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

المسلمين

الأوروبي

ديمقراطي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2025-11-28
16:41 | 2025-11-28
16:34 | 2025-11-28
16:18 | 2025-11-28
15:51 | 2025-11-28
15:40 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24