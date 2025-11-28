Advertisement

عربي-دولي

أدولف هتلر… "سياسي" يتحرّر أخيراً من الإسم الذي طارده نصف قرن

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:43
A-
A+
Doc-P-1448286-638999629910638389.webp
Doc-P-1448286-638999629910638389.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الناشط السياسي الناميبي أدولف هتلر أونونا أنه نجح في حذف اسم "هتلر" من بطاقة هويته، بعدما أثقل عليه هذا الاسم لسنوات طويلة، وفق ما نقلته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.
Advertisement

أونونا، وهو مسؤول محلي وعضو في حزب سوابو، فاز هذا الأسبوع للمرة الخامسة في انتخابات مجلس إقليم أوشانا. وأكد أنه لا يمتّ بصلة إلى الأيديولوجية النازية، مشيراً إلى أن والديه أطلقا عليه الاسم من دون معرفة حقيقة الدكتاتور الألماني.

وأوضح أن الاسم بدا عادياً خلال طفولته، نظراً لانتشار الأسماء الجرمانية في ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، قبل أن يدرك في سنّ أكبر دلالاته التاريخية. ومنذ سنوات، كان يقدّم نفسه باسم أدولف أونونا فقط، تجنباً للتداعيات السلبية.

وكشف في مقابلة مع صحيفة ذا ناميبيان أنه تمكّن أخيراً من إزالة اسم "هتلر" رسمياً من وثائقه، في خطوة أنهت ارتباطاً غير مرغوب فيه باسم أثار الكثير من الالتباس. وتُظهر الواقعة استمرار تأثير الحقبة الاستعمارية الألمانية في ناميبيا، حيث ما زالت بعض الأسماء الجرمانية شائعة رغم استقلال البلاد عام 1990.
مواضيع ذات صلة
"عدل ورحمة" تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام: الحياة أسمى من الانتقام
lebanon 24
29/11/2025 01:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هالاند يعترف: أفكار "الموت" تطاردني
lebanon 24
29/11/2025 01:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا توقع إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي ضد "داعش"
lebanon 24
29/11/2025 01:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك سياسي لافت والعين على "المحافظ"
lebanon 24
29/11/2025 01:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24

أدولف هتلر

الألمانية

الفرنسية

النازية

النازي

باريزي

أدولف

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:41 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2025-11-28
16:41 | 2025-11-28
16:34 | 2025-11-28
16:18 | 2025-11-28
15:51 | 2025-11-28
15:40 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24