أدولف هتلر… "سياسي" يتحرّر أخيراً من الإسم الذي طارده نصف قرن

Advertisement

أعلن الناشط السياسي الناميبي أونونا أنه نجح في حذف اسم " " من بطاقة هويته، بعدما أثقل عليه هذا الاسم لسنوات طويلة، وفق ما نقلته صحيفة لوباريزيان .أونونا، وهو مسؤول محلي وعضو في حزب سوابو، فاز هذا الأسبوع للمرة الخامسة في انتخابات مجلس إقليم أوشانا. وأكد أنه لا يمتّ بصلة إلى الأيديولوجية ، مشيراً إلى أن والديه أطلقا عليه الاسم من دون معرفة حقيقة الدكتاتور الألماني.وأوضح أن الاسم بدا عادياً خلال طفولته، نظراً لانتشار الأسماء الجرمانية في ناميبيا، المستعمرة السابقة، قبل أن يدرك في سنّ أكبر دلالاته التاريخية. ومنذ سنوات، كان يقدّم نفسه باسم أونونا فقط، تجنباً للتداعيات السلبية.وكشف في مقابلة مع صحيفة ذا ناميبيان أنه تمكّن أخيراً من إزالة اسم "هتلر" رسمياً من وثائقه، في خطوة أنهت ارتباطاً غير مرغوب فيه باسم أثار الكثير من الالتباس. وتُظهر الواقعة استمرار تأثير الحقبة الاستعمارية الألمانية في ناميبيا، حيث ما زالت بعض الأسماء الجرمانية شائعة رغم استقلال البلاد عام 1990.