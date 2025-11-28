Advertisement

عربي-دولي

"اختراق خطير"… مسيّرات "مجهولة" فوق قاعدة تدريب جنود في ألمانيا

Lebanon 24
28-11-2025
كشف تقرير لمجلة دير شبيغل الألمانية أنّ طائرات مسيّرة مجهولة حلّقت فوق قاعدة للجيش الألماني في جنوين جنوب شرقي روستوك، خلال تدريب جنود أوكرانيين هناك، في حادثة وُصفت بأنها تهديد أمني قيد التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية في ولاية مكلنبورغ–فوربومرن فتح تحقيق رسمي، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية، مشيرة فقط إلى أن الإجراءات مستمرة. ووفق المجلة، وقع الحادث في 13 تشرين الأول الماضي، ولم تتمكن الشرطة أو الجيش من إسقاط أربع طائرات مسيّرة رُصدت فوق المنشأة.

وتحقق الشرطة حالياً في احتمال قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ "تصوير مهدِّد للأمن" لمواقع عسكرية حساسة داخل القاعدة، في وقت يزداد فيه استخدام المسيّرات ضمن عمليات الاستطلاع غير المشروع داخل أوروبا.
