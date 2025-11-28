"اختراق خطير"… مسيّرات "مجهولة" فوق قاعدة تدريب جنود في ألمانيا

Advertisement

كشف تقرير لمجلة دير شبيغل أنّ طائرات مسيّرة مجهولة حلّقت فوق قاعدة للجيش الألماني في جنوين جنوب شرقي روستوك، خلال تدريب جنود أوكرانيين هناك، في حادثة وُصفت بأنها تهديد أمني قيد التحقيق.وأكدت في ولاية مكلنبورغ–فوربومرن فتح تحقيق رسمي، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية، مشيرة فقط إلى أن الإجراءات مستمرة. ووفق المجلة، وقع الحادث في 13 تشرين الأول الماضي، ولم تتمكن الشرطة أو الجيش من إسقاط أربع طائرات مسيّرة رُصدت فوق المنشأة.وتحقق الشرطة حالياً في احتمال قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ "تصوير مهدِّد للأمن" لمواقع عسكرية حساسة داخل ، في وقت يزداد فيه استخدام المسيّرات ضمن عمليات غير المشروع داخل .