بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية
Lebanon 24
28-11-2025
|
14:56
صرّح المتحدث باسم
الكرملين
،
دميتري بيسكوف
، اليوم الجمعة، بأن الفساد في
كييف
مرتبط منذ البداية بالأموال التي تقدمها
الدول الأوروبية
والأميركية، والتي تُستخدم لتغذية النزاع وضمان استمراره.
وأضاف بيسكوف للصحفيين:"كل هذا الفساد في كييف منبعه الأموال التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون للصراع في
أوكرانيا
- هذه حقيقة وواقع".
