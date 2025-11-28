Advertisement

بيسكوف: الفساد يستفحل في كييف بسبب الأموال الأوروبية

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:56
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الفساد في كييف مرتبط منذ البداية بالأموال التي تقدمها الدول الأوروبية والأميركية، والتي تُستخدم لتغذية النزاع وضمان استمراره.
وأضاف بيسكوف للصحفيين:"كل هذا الفساد في كييف منبعه الأموال التي قدمها الأمريكيون والأوروبيون للصراع في أوكرانيا - هذه حقيقة وواقع".
